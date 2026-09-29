Льготы для детей ВПЛ гарантирует государство при получении образования — от приоритетного зачисления до денежной социальной стипендии. Рассказываем, на что именно могут рассчитывать школьники и студенты с новым учебным годом.

Жилищный ваучер для ВПЛ стал доступен не всем — однако в образовательной сфере государство предусмотрело немало гарантий именно для детей переселенцев. Действующее законодательство закрепляет за ними ряд льгот, большинство из которых касается первоклассников и студентов.

Об этом сообщил глава Специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ, народный депутат Павел Фролов. Дети, которые идут в детсад или школу на новом месте жительства, имеют право на приоритетное зачисление — их принимают в государственные и коммунальные учебные заведения без очереди.

Стипендия и общежитие: сколько денег предусмотрено

Особые права имеют студенты со статусом ВПЛ, которым еще не исполнилось 23 года. Те, кто учится на бюджете и не имеет академической задолженности, могут получать социальную стипендию: 1180 гривен в высших учебных заведениях и 890 гривен в колледжах.

Кроме денег, студентам гарантируют первоочередное заселение в общежития, а учащиеся заведений профессионального образования могут проживать там бесплатно. Также предусмотрен приоритетный перевод на бюджетные места при наличии конкурсного балла от 120 или 130 в зависимости от специальности.

Соискатели образования с временно оккупированных территорий дополнительно проходят упрощенную процедуру поступления. Важное изменение касается и питания: бесплатное горячее питание в коммунальных школах теперь предоставляется всем ученикам, независимо от статуса.

Как оформить льготы

Для получения льготы ребенок или студент должны иметь справку ВПЛ. Для отдельных видов поддержки дополнительно могут требовать другие документы — их перечень стоит уточнять непосредственно в учебном заведении. Студенты могут требовать реализации своих прав в учебных заведениях.

Напомним, в сентябре 2026 года выплаты для ВПЛ не изменились: люди с инвалидностью и дети получают 3 тысячи гривен помощи, другие переселенцы — 2 тысячи гривен.

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