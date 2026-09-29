Льгота для пенсионеров позволяет полностью не платить земельный налог за участки в пределах установленных законом площадей, однако освобождение не происходит автоматически — право нужно подтвердить в налоговой.

Льгота для пенсионеров в Украине позволяет частично или полностью не платить земельный налог — для этого достаточно соответствовать одному условию и вовремя обратиться в налоговый орган. О важной норме напомнили на профильном портале «На пенсии».

Пенсионеры по возрасту имеют право на освобождение от земельного налога, если площадь их участка не превышает установленный законом лимит. Льгота не предоставляется сама по себе — человеку придется подтвердить свое право документально.

Сколько земли можно не облагать налогом

Льготная площадь зависит от назначения участка и того, где он расположен. Для ведения личного крестьянского хозяйства пенсионер может не платить налог с участка до 2 гектаров. Для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных построек норма меньше: в селах — до 0,25 гектара, в поселках — до 0,15 гектара, а в городах — до 0,10 гектара.

Если участок больше нормы, это не означает, что льгота сгорает полностью. Налог начисляют только на ту часть, которая превышает льготный лимит. Например, за участок для крестьянского хозяйства площадью 2,5 гектара налог придется платить лишь с 0,5 гектара.

Как оформить льготу

Чтобы не платить налог, пенсионер должен обратиться в налоговый орган по месту расположения земельного участка. Основной документ, подтверждающий право на освобождение, — пенсионное удостоверение.

Алгоритм прост: проверить, относитесь ли вы к льготной категории, выяснить, укладывается ли площадь участка в норму, подготовить документ и подать заявление в налоговую. Ждать автоматического перерасчета не стоит.

Кто еще имеет право на льготу

Освобождение от земельного налога доступно не только пенсионерам по возрасту. Такое же право могут иметь ветераны войны и лица с инвалидностью I и II групп. Полный перечень льготных категорий определен законодательством, поэтому остальным владельцам земли советуют отдельно проверять свое право на освобождение.

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