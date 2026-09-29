В "Резерв+" нет официальной схемы зеленых, желтых и красных статусов, которую распространяют в сети — красная лента действительно может сигнализировать о нарушении, но она не означает автоматической передачи штрафа исполнителям.

Мобилизация в Украине и статус в "Резерв+" снова стали темой споров — в соцсетях распространяются публикации о якобы новых цветных статусах в приложении, однако официальной системы с такой "расшифровкой" не существует.

По данным издания Kadroland, в сети распространяли схему, по которой зеленый цвет якобы означает отсутствие нарушений, желтый — зафиксированное нарушение и возможность оплатить штраф со скидкой 50%, а красный — передачу штрафа в Государственную исполнительную службу и возможную блокировку счетов. Редакция обратилась к боту "Резерв+", и тот не подтвердил такую систему.

Что говорит законодательство

Адвокат Алексей Мендрух советует ориентироваться не на сообщения из соцсетей, а на нормативные документы. Он обратил внимание на постановление Кабинета Министров №879, которым урегулировано функционирование электронного кабинета призывника, военнообязанного и резервиста. Именно через этот функционал и работает "Резерв+".

"И как мы понимаем, у нас здесь не написано обо всех этих статусах — 'желтый', 'красный' или еще какой-то. То есть это то, что я услышал в интернете и хочу опровергнуть", — отметил юрист.

Какие цвета есть на самом деле

По словам Мендруха, цветные элементы в приложении действительно существуют, но их значение иное. Когда все в порядке и документ обновлен, светится коричневая лента с датой формирования военно-учетного документа. При нарушении правил учета появляется красная лента, а желтый цвет связан исключительно с обновлением приложения, а не с уровнем нарушения.

"Зеленого статуса вообще никто нигде не видел", — подчеркнул адвокат, назвав распространяемую схему "ерундой" и "абсолютно ничем не подтвержденной информацией".

Что означает красная лента и будет ли блокировка счетов

Красная лента означает, что ТЦК и СП зафиксировал нарушение правил воинского учета и обратился в Национальную полицию относительно доставки лица для составления протокола об административном правонарушении. Причинами могут быть неявка по повестке, непостановка на учет по новому адресу или месту пребывания (в частности как ВПЛ), непрохождение или отказ от прохождения ВВК.

В то же время красная лента сама по себе не подтверждает, что штраф уже передали в ГИС или открыли исполнительное производство — и тем более не означает арест счетов.

Как проверить штраф в приложении

Информацию о наличии штрафа нужно проверять в разделе "Штрафы" в приложении, через меню "Сервисы" → "Штрафы", где можно открыть конкретное нарушение. Отдельно юрист предостерегает от сторонних копий приложения — пользуясь ими, можно столкнуться с мошенничеством.

В реестре "Оберег", который отображается в "Резерв+", действительно есть статусы воинского учета: "Исключен из учета", "Снят с учета", "Не на учете", а для статуса "На учете" — категория призывника, военнообязанного или резервиста.

Ранее Politeka сообщала, статус резервиста в "Резерв+" блокирует бронирование.

Также Politeka сообщала, что делать, если отсрочка в "Резерв+" не продлилась автоматически.