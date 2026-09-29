Штраф загрожує тим мешканцям, чиї речі перекривають шляхи евакуації у під'їзді — старі меблі, коробки та будматеріали можуть обернутися адміністративною відповідальністю.

Штраф за захаращені коридори багатоквартирного будинку стає дедалі реальнішим ризиком для українців. Якщо особисті речі — старі меблі, коробки, будівельні матеріали чи дитячі візки — перекривають шляхи евакуації, це вважається прямим порушенням правил пожежної безпеки.

Про те, які суми передбачено у 2026 році та хто має право притягати до відповідальності, йдеться в матеріалі «Судово-юридичної газети», на який посилається видання «На пенсії».

Під'їзд — не склад особистих речей

Згідно з Цивільним кодексом України, коридори, тамбури та сходові майданчики є спільною сумісною власністю всіх співвласників багатоквартирного будинку. Сусіди мають право користуватися цим майном, але зобов'язані дотримуватися санітарних і протипожежних норм.

Навіть рішення зборів ОСББ чи управителя не може скасувати загальнодержавні вимоги пожежної безпеки. Тому зберігання речей у під'їзді «за домовленістю» не звільняє від відповідальності, якщо воно створює реальні перешкоди.

Скільки доведеться заплатити

Адміністративна відповідальність за статтею 175 КУпАП передбачає штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У грошовому вираженні це від 1700 до 3400 грн для фізичних осіб.

Для посадових осіб та підприємців покарання вище — від 3400 до 5100 грн. Штраф призначається лише після встановлення вини конкретної особи.

Важливо розуміти нюанс: сам факт наявності велосипеда чи візка в коридорі не означає автоматичного штрафу. Інспектори оцінюють кожну ситуацію окремо — якщо річ не перекриває вільний прохід під час можливої евакуації, складу порушення немає.

Хто має право виписати штраф

Ані управитель будинку, ані голова ОСББ чи обурені сусіди не мають повноважень виписувати штрафи. Це компетенція виключно територіальних органів ДСНС.

Під час воєнного стану перевірки інспекторів проводяться з урахуванням обмежень, передбачених Постановою КМУ №303, зокрема лише за наявності реальної загрози життю та здоров'ю людей.

Що робити, якщо сусіди не реагують

У разі конфлікту варто зафіксувати захаращення на фото чи відео та звернутися з письмовою вимогою до управителя або ОСББ. Якщо це не допоможе, можна подати скаргу до ДСНС або вирішувати питання через суд на підставі статті 391 Цивільного кодексу.

Викидати або пошкоджувати чуже майно самовільно не варто — право власності на нього не припиняється навіть у разі порушення правил. Цивілізованим рішенням є діалог між сусідами, залучення управителя або судовий захист без самовільного знищення чужих речей.

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