Штраф грозит тем жильцам, чьи вещи перекрывают пути эвакуации в подъезде — старая мебель, коробки и стройматериалы могут обернуться административной ответственностью.

Штраф за захламлённые коридоры многоквартирного дома становится всё более реальным риском для украинцев. Если личные вещи — старая мебель, коробки, стройматериалы или детские коляски — перекрывают пути эвакуации, это считается прямым нарушением правил пожарной безопасности.

О том, какие суммы предусмотрены в 2026 году и кто имеет право привлекать к ответственности, говорится в материале «Судебно-юридической газеты», на который ссылается издание «На пенсии».

Подъезд — не склад личных вещей

Согласно Гражданскому кодексу Украины, коридоры, тамбуры и лестничные площадки являются общей совместной собственностью всех совладельцев многоквартирного дома. Соседи имеют право пользоваться этим имуществом, но обязаны соблюдать санитарные и противопожарные нормы.

Даже решение собрания ОСМД или управляющего не может отменить общегосударственные требования пожарной безопасности. Поэтому хранение вещей в подъезде «по договорённости» не освобождает от ответственности, если оно создаёт реальные препятствия.

Сколько придётся заплатить

Административная ответственность по статье 175 КУоАП предусматривает штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. В денежном выражении это от 1700 до 3400 грн для физических лиц.

Для должностных лиц и предпринимателей наказание выше — от 3400 до 5100 грн. Штраф назначается только после установления вины конкретного лица.

Важно понимать нюанс: сам факт наличия велосипеда или коляски в коридоре не означает автоматического штрафа. Инспекторы оценивают каждую ситуацию отдельно — если вещь не перекрывает свободный проход при возможной эвакуации, состава нарушения нет.

Кто имеет право выписать штраф

Ни управляющий домом, ни председатель ОСМД или возмущённые соседи не имеют полномочий выписывать штрафы. Это компетенция исключительно территориальных органов ГСЧС.

Во время военного положения проверки инспекторов проводятся с учётом ограничений, предусмотренных Постановлением КМУ №303, в частности только при наличии реальной угрозы жизни и здоровью людей.

Что делать, если соседи не реагируют

В случае конфликта стоит зафиксировать захламление на фото или видео и обратиться с письменным требованием к управляющему или ОСМД. Если это не поможет, можно подать жалобу в ГСЧС или решать вопрос через суд на основании статьи 391 Гражданского кодекса.

Выбрасывать или повреждать чужое имущество самовольно не стоит — право собственности на него не прекращается даже в случае нарушения правил. Цивилизованным решением является диалог между соседями, привлечение управляющего или судебная защита без самовольного уничтожения чужих вещей.

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