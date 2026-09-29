Мужчины, самостоятельно воспитавшие пятерых и более детей, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии — рассказываем, сколько она составляет и как ее оформить.

Пенсия в Украине может быть значительно больше минимальной — главное знать обо всех положенных надбавках. Многие украинские пенсионеры даже не догадываются, что имеют право на дополнительные выплаты, предусмотренные законом. В частности, мужчины в возрасте от 60 лет могут оформить ежемесячную доплату к пенсии за особые заслуги перед Украиной — если они самостоятельно воспитали пятерых и более собственных или официально усыновленных детей.

О том, кто именно имеет право на такую выплату и сколько она составляет, разъяснили в Пенсионном фонде Украины. Сумма зависит от количества детей и рассчитывается в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Кто из мужчин имеет право на доплату

Главное условие для мужчин — подтвержденный факт самостоятельного воспитания детей. Это право возникает тогда, когда мать детей умерла или была лишена родительских прав. Дополнительные средства назначаются родителям, которые воспитывали пятерых или более детей как минимум до шестилетнего возраста.

Доплата положена мужчинам-одиночкам, которые поднимали детей самостоятельно без участия матери. Начисление выплаты не происходит автоматически — ее нужно оформить в территориальном органе ПФУ.

Сколько денег можно получить

Размер доплаты зависит от количества воспитанных детей. В 2026 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 595 гривен, а надбавку считают в процентах от этой суммы:

5 детей — 35% прожиточного минимума, то есть около 908 грн;

6 детей — 36%, около 934 грн;

7 детей — 37%, около 960 грн;

8 детей — 38%, около 986 грн;

9 детей — 39%, около 1 012 грн;

10 и более детей — 40%, около 1 038 грн.

Отец-одиночка с девятью и более детьми может рассчитывать на доплату, превышающую 1 000 гривен ежемесячно. Размеры выплат аналогичны тем, что предусмотрены для многодетных матерей.

Как оформить доплату

Чтобы получить деньги, пенсионеру необходимо лично обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины и подать заявление вместе с пакетом документов. В него входят:

свидетельства о рождении всех детей;

документы, подтверждающие факт воспитания детей отцом;

официальное подтверждение причин, по которым мать не участвовала в воспитании — свидетельство о смерти или решение суда о лишении родительских прав.

Одного лишь факта воспитания пятерых или более детей для назначения выплат недостаточно. Решающим является именно документальное подтверждение соблюдения всех определенных законом условий, поэтому стоит заранее собрать полный пакет документов.

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