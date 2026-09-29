Блокировка счета может стать неожиданностью, если в назначении денежного перевода указать неудачную формулировку — банки и налоговая читают эти строки буквально.

Блокировка счета банком может произойти из-за обычного перевода, если в поле «назначение платежа» оставить неудачную фразу. В Сети начали появляться сообщения о том, что финучреждения блокируют доступ украинцев к деньгам из-за «подозрительных» слов в описании операции.

Дело в том, что люди по-разному формулируют назначение переводов, и рукописный или автоматически сгенерированный текст иногда содержит слова, случайно совпадающие с «черным списком» банковского финмониторинга. О самых распространенных формулировках, привлекающих внимание, рассказала финансовая консультантка Людмила Сандыга изданию Новини LiVE, как сообщает ТСН.

Какие слова «триггерят» банки

Чаще всего проблемы создают фразы, связанные с рисковыми услугами или предпринимательской деятельностью. Так, перевод физическому лицу (кроме ФОП) с формулировкой «оплата за товар» или «оплата за услугу» может вызвать вопросы, ведь такие платежи законно принимать только на счет предпринимателя.

Опасны и расплывчатые описания вроде «на продукты» или «на лечение». Финмониторинг не понимает, что именно вы оплачиваете, а налоговая может трактовать такой перевод как незадекларированный доход. Фраза «оплата за услуги/консультации» — прямой признак предпринимательской деятельности: если получатель не имеет статуса ФОП, налоговая может признать эти деньги доходом, не прошедшим декларирование.

Даже возврат долга, если прямо написать об этом в назначении платежа, способен спровоцировать вопросы. Если перевод действительно является возвратом долга или расходов — так и нужно указывать, но без лишних слов, наводящих на мысль о бизнесе.

Как избежать блокировки счета

Специалисты советуют формулировать назначение платежа четко и лаконично. Если это подарок — стоит так и написать. Если возвращаете долг, укажите «возврат долга», а не «оплата за услуги». Избегайте формулировок, описывающих коммерческую деятельность, когда получатель не является предпринимателем и не имеет соответствующего договора.

Главное правило: описание перевода должно соответствовать сути операции и не содержать слов, которые финмониторинг может связать со скрытым бизнесом или уклонением от налогов.

Ранее Politeka сообщала, счет за свет может стать ловушкой: как мошенники крадут деньги.