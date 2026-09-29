Блокування рахунку може стати несподіванкою, якщо у призначенні грошового переказу вказати невдале формулювання — банки та податкова читають ці рядки буквально.

Блокування рахунку банком може статися через звичайний переказ, якщо у полі «призначення платежу» залишити невдалу фразу. У Мережі почали з'являтися повідомлення про те, що фінустанови блокують доступ українців до коштів через «підозрілі» слова в описі операції.

Річ у тім, що люди по-різному формулюють призначення переказів, і рукописний або автоматично згенерований текст іноді має слова, які випадково збігаються з «чорним списком» банківського фінмоніторингу. Про найпоширеніші формулювання, що привертають увагу, розповіла фінансова консультантка Людмила Сандига виданню Новини LiVE, як повідомляє ТСН.

Які слова «тригерять» банки

Найчастіше проблеми створюють фрази, пов'язані з ризиковими послугами або підприємницькою діяльністю. Так, переказ фізичній особі (окрім ФОПів) з формулюванням «оплата за товар» або «оплата за послугу» може викликати запитання, адже такі платежі законно приймати лише на рахунок підприємця.

Небезпечними є й розпливчасті описи на кшталт «на продукти» або «на лікування». Фінмоніторинг не розуміє, що саме ви оплачуєте, а податкова може трактувати такий переказ як незадекларований дохід. Фраза «оплата за послуги/консультації» є прямою ознакою підприємницької діяльності — якщо отримувач не має статусу ФОПа, податкова може визнати ці гроші доходом, який не пройшов декларування.

Навіть повернення боргу, якщо прямо написати про це в призначенні платежу, здатне спровокувати запитання. Якщо переказ справді є поверненням боргу чи витрат — так і треба вказувати, але без зайвих слів, що наштовхують на думку про бізнес.

Як уникнути блокування рахунку

Фахівці радять формулювати призначення платежу чітко й лаконічно. Якщо це подарунок — варто так і написати. Якщо повертаєте борг, вкажіть «повернення боргу», а не «оплата за послуги». Уникайте формулювань, що описують комерційну діяльність, коли отримувач не є підприємцем і не має відповідного договору.

Головне правило: опис переказу має відповідати суті операції та не містити слів, які фінмоніторинг може пов'язати з прихованим бізнесом або ухиленням від податків.

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