Пенсійний фонд запустив онлайн-інструмент, за допомогою якого можна оформити компенсацію за прихисток переселенців, не виходячи з дому. Розповідаємо, кому належить виплата та як подати заявку в 11 кроків.

Компенсація за житло для військових та переселенців тепер оформлюється дистанційно — Пенсійний фонд України перевів процедуру подання заявки на програму «Прихисток» в онлайн-формат. Інструкцію з оформлення виплати у 11 кроків опублікували на офіційному порталі фонду.

Йдеться про державну програму, за якою власникам житла компенсують витрати на утримання осіб, які безкоштовно у них проживають. Найчастіше це родини військових та цивільні переселенці, які через війну втратили дім і змушені шукати прихисток у чужих оселях.

Хто і скільки може отримати

Компенсацію за прихисток виплачує держава через Пенсійний фонд власнику житла, який безоплатно розмістив у себе внутрішньо переміщених осіб. Виплата нараховується щомісяця за кожну прихищену особу, і її розмір залежить від кількості людей, які проживають у помешканні.

Щоб отримати гроші, особа, яка надала прихисток, має зареєструватися у відповідному реєстрі та вказати, скільки переселенців у неї проживає. Після перевірки даних фонд щомісяця перераховує кошти на банківський рахунок власника житла.

Як оформити компенсацію онлайн: 11 кроків

ПФУ спростив процедуру — тепер заявку можна подати на вебпорталі електронних послуг, маючи кваліфікований електронний підпис. Для цього потрібно:

Зайти на портал електронних послуг ПФУ. Авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису або системи ID.GOV.UA. Вибрати в меню розділ «Прихисток». Заповнити заяву, вказавши адресу житла та дані власника. Внести інформацію про кількість прихищених осіб. Завантажити скан-копії підтвердних документів. Перевірити коректність внесених даних. Підписати заяву електронним підписом. Надіслати документи на розгляд до фонду. Отримати повідомлення про реєстрацію заяви. Очікувати рішення про призначення компенсації.

Після схвалення заявки виплата надходитиме щомісяця, поки переселенці проживають у прихистку. Важливо вчасно повідомляти фонд про зміну кількості осіб або їхній виїзд, аби уникнути переплат, які доведеться повертати.

Які документи потрібні

Для оформлення зазвичай достатньо паспорта, ідентифікаційного коду та документа, що підтверджує право власності на житло. Також слід мати дані довідок переселенців, які проживають у помешканні. Додаткові документи фонд може запросити окремо.

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