Мобільний оператор lifecell оголосив нові розцінки на популярну послугу «МелоРінг» — вони почнуть діяти вже вночі проти 30 вересня.

Тарифи мобільних операторів в Україні знову в русі — цього разу lifecell переписав вартість однієї з найпопулярніших додаткових послуг. Подорожчання стартує вже найближчої ночі, тож абоненти, які користуються «МелоРінгом», мають лічені години, щоб перевірити свої налаштування.

Про зміну тарифної політики оператор повідомив на офіційному сайті. Йдеться про послугу, яка дозволяє замість стандартних гудків встановити музику чи інші звукові ефекти — у lifecell вона називається «МелоРінг».

Нові ціни на «МелоРінг»

Нові розцінки почнуть діяти від 00:00 30 вересня. Відтоді вартість користування послугою становитиме:

60 гривень за 28 днів;

25 гривень за 7 днів.

У компанії уточнили, що зазначені суми вже включають податки та збори. Зміни стосуються виключно ціни — інші умови надання «МелоРінгу» залишаються без змін.

Як підключити або керувати послугою

Щоб підключити «МелоРінг», достатньо надіслати SMS на номер 5050, вказавши код бажаної мелодії. Перелік доступних кодів опубліковано на сторінці послуги на офіційному сайті оператора. Варто зазначити, що вартість основних тарифних планів lifecell при цьому не зміниться.

Нагадаємо, що від 1 вересня «Київстар» автоматично перевів частину контрактних абонентів на нові тарифи через закриття старих пропозицій. Користувачів Smart Business (600 грн/міс.) перевели на «ВСЕ РАЗОМ Вигідний Контракт» із збереженням ціни, а абонентів Smart Business+ — на «ВСЕ РАЗОМ Преміум Контракт», при цьому вартість знизилася з 1200 до 1100 грн на місяць.

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