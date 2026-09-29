Мобильный оператор lifecell объявил новые расценки на популярную услугу «МелоРинг» — они начнут действовать уже в ночь на 30 сентября.

Тарифы мобильных операторов в Украине снова в движении — на этот раз lifecell переписал стоимость одной из самых популярных дополнительных услуг. Подорожание стартует уже ближайшей ночью, поэтому абоненты, пользующиеся «МелоРингом», имеют считанные часы, чтобы проверить свои настройки.

Об изменении тарифной политики оператор сообщил на официальном сайте. Речь идет об услуге, которая позволяет вместо стандартных гудков установить музыку или другие звуковые эффекты — в lifecell она называется «МелоРинг».

Новые цены на «МелоРинг»

Новые расценки начнут действовать с 00:00 30 сентября. С этого момента стоимость пользования услугой составит:

60 гривен за 28 дней;

25 гривен за 7 дней.

В компании уточнили, что указанные суммы уже включают налоги и сборы. Изменения касаются исключительно цены — прочие условия предоставления «МелоРинга» остаются без изменений.

Как подключить или управлять услугой

Чтобы подключить «МелоРинг», достаточно отправить SMS на номер 5050, указав код желаемой мелодии. Перечень доступных кодов опубликован на странице услуги на официальном сайте оператора. Стоит отметить, что стоимость основных тарифных планов lifecell при этом не изменится.

Напомним, что с 1 сентября «Киевстар» автоматически перевел часть контрактных абонентов на новые тарифы из-за закрытия старых предложений. Пользователей Smart Business (600 грн/мес.) перевели на «ВСЕ РАЗОМ Выгодный Контракт» с сохранением цены, а абонентов Smart Business+ — на «ВСЕ РАЗОМ Премиум Контракт», при этом стоимость снизилась с 1200 до 1100 грн в месяц.

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