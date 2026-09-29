Заяву до Міжнародного реєстру збитків для України можна подати безкоштовно, навіть якщо частини документів бракує. Розповідаємо покроково, які категорії збитків відкриті, куди звертатися по допомогу та чому заява ще не означає негайної виплати.

Оформити компенсацію за пошкоджене житло можна кількома способами, і один із них — безкоштовна заява до Міжнародного реєстру збитків. Цей реєстр фіксує втрати українців від війни, але подання заяви поки що не означає, що гроші виплатять одразу.

Як пише SocPortal із посиланням на офіційні сторінки Реєстру збитків (RD4U), «Дії» та Маріупольської міської ради, заяву можна подати самостійно через портал «Дія». Якщо розібратися складно, мешканці Маріуполя та частина переселенців із Донецької області можуть безкоштовно отримати допомогу в центрах «ЯМаріуполь». Фахівці ЦНАП та юристи допомагають обрати категорію, зібрати докази та пройти процедуру подання.

Нижче — головні кроки, які слід зробити, якщо ви вирішили зафіксувати збитки від війни.

Яку шкоду можна зафіксувати

Реєстр приймає заяви не лише про зруйноване житло. Для фізичних осіб відкриті категорії, пов'язані з вимушеним переміщенням, смертю або зникненням близької людини, серйозною шкодою здоров'ю, позбавленням волі, втратою оплачуваної роботи, втратою житла або доступу до нього, пошкодженням майна та іншими економічними втратами.

Кожна категорія має власну форму та вимоги до доказів. Якщо у людини кілька різних видів збитків, Реєстр допускає подання кількох заяв у різних категоріях — об'єднувати різні види збитків в одну форму не можна.

Три умови для заяви

Заява має стосуватися збитків, втрат або шкоди, пов'язаних із міжнародно-протиправними діями Росії проти України. Ці збитки мають виникнути 24 лютого 2022 року або пізніше і стосуватися території України в її міжнародно визнаних кордонах. Для окремих категорій діють додаткові правила.

Якщо сумніваєтеся, чи відповідає ваша ситуація потрібній категорії, краще спочатку показати обставини та документи фахівцю, а не обирати форму лише за схожою назвою.

Де отримати безкоштовну допомогу

Згідно з останньою офіційною публікацією Маріупольської міськради, фахівці мережі «ЯМаріуполь» допомагають маріупольцям і переселенцям із 18 тимчасово окупованих громад Донецької області оформлювати та подавати заяви. Цифра «понад 40 громад», яка зустрічається в повідомленнях про проєкт «ЯМаріуполь. Поруч з тобою», стосується загальної географії мобільної підтримки і не означає, що супровід заяв RD4U доступний усім мешканцям цих громад.

На офіційній сторінці Маріупольського ЦНАП є електронна черга, адреси виїзних пунктів на базі центрів «ЯМаріуполь» та контакти. Для послуги щодо Реєстру збитків ЦНАП рекомендує бронювати два талони поспіль, оскільки консультація та заповнення форми можуть зайняти більше часу. Контакт-центр працює щодня з 08:00 до 17:00 за телефонами 067 345 15 55 та 050 345 15 55.

Які документи підготувати

Заява та докази передаються до Реєстру в цифровому вигляді через портал «Дія». Підготуйте документи, фотографії, довідки, виписки, відомості про місце та час події, підтвердження спорідненості, права власності, роботи або доходу — набір залежить від обраної категорії.

Відсутність частини документів не означає, що потрібно придумувати заміну. Реєстр передбачає можливість доповнювати або змінювати заяву через «Дію» і може запросити уточнення чи додаткові матеріали.

Про що важливо пам'ятати

Співробітники «ЯМаріуполь» супроводжують людину в процесі: пояснюють категорію, допомагають підготувати матеріали та заповнити форму. Але основний канал подання — електронна заявка через власний обліковий запис у «Дії». Повноцінна технічна можливість подання через представника, зокрема в інтересах дітей, впроваджується поетапно.

За подання заяви плата не стягується — супровід у центрах теж безкоштовний. Якщо хтось пропонує «прискорити виплату», гарантує позитивне рішення або вимагає плату нібито від імені Реєстру, це не відповідає офіційній процедурі.

Найважливіше: Реєстр — це не суд і не компенсаційний фонд. Він приймає заяви та докази, перевіряє їх і вирішує, чи вносити заяву. Сам факт внесення не означає, що розмір збитків уже оцінено або гроші призначено. Заяви, внесені до Реєстру, надалі мають перейти до міжнародного компенсаційного механізму, а статус і рішення повідомлятимуться через «Дію».

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