Заявление в Международный реестр убытков для Украины можно подать бесплатно, даже если части документов не хватает. Рассказываем пошагово, какие категории убытков открыты, куда обращаться за помощью и почему заявление еще не означает немедленной выплаты.

Оформить компенсацию за поврежденное жилье можно несколькими способами, и один из них — бесплатное заявление в Международный реестр убытков. Этот реестр фиксирует потери украинцев от войны, но подача заявления пока не означает, что деньги выплатят сразу.

Как пишет SocPortal со ссылкой на официальные страницы Реестра убытков (RD4U), «Дії» и Мариупольского городского совета, заявление можно подать самостоятельно через портал «Дія». Если разобраться сложно, жители Мариуполя и часть переселенцев из Донецкой области могут бесплатно получить помощь в центрах «ЯМаріуполь». Специалисты ЦНАП и юристы помогают выбрать категорию, собрать доказательства и пройти процедуру подачи.

Ниже — главные шаги, которые следует сделать, если вы решили зафиксировать убытки от войны.

Какой ущерб можно зафиксировать

Реестр принимает заявления не только о разрушенном жилье. Для физических лиц открыты категории, связанные с вынужденным перемещением, смертью или исчезновением близкого человека, серьезным вредом здоровью, лишением свободы, потерей оплачиваемой работы, потерей жилья или доступа к нему, повреждением имущества и другими экономическими потерями.

Каждая категория имеет собственную форму и требования к доказательствам. Если у человека несколько видов убытков, Реестр допускает подачу нескольких заявлений в разных категориях — объединять разные виды убытков в одну форму нельзя.

Три условия для заявления

Заявление должно касаться убытков, потерь или вреда, связанных с международно-противоправными действиями России против Украины. Эти убытки должны возникнуть 24 февраля 2022 года или позже и касаться территории Украины в ее международно признанных границах. Для отдельных категорий действуют дополнительные правила.

Если сомневаетесь, соответствует ли ваша ситуация нужной категории, лучше сначала показать обстоятельства и документы специалисту, а не выбирать форму только по похожему названию.

Где получить бесплатную помощь

Согласно последней официальной публикации Мариупольского городского совета, специалисты сети «ЯМаріуполь» помогают мариупольцам и переселенцам из 18 временно оккупированных громад Донецкой области оформлять и подавать заявления. Цифра «более 40 громад», которая встречается в сообщениях о проекте «ЯМаріуполь. Поруч з тобою», касается общей географии мобильной поддержки и не означает, что сопровождение заявлений RD4U доступно всем жителям этих громад.

На официальной странице Мариупольского ЦНАП есть электронная очередь, адреса выездных пунктов на базе центров «ЯМаріуполь» и контакты. Для услуги по Реестру убытков ЦНАП рекомендует бронировать два талона подряд, поскольку консультация и заполнение формы могут занять больше времени. Контакт-центр работает ежедневно с 08:00 до 17:00 по телефонам 067 345 15 55 и 050 345 15 55.

Какие документы подготовить

Заявление и доказательства передаются в Реестр в цифровом виде через портал «Дія». Подготовьте документы, фотографии, справки, выписки, сведения о месте и времени события, подтверждение родства, права собственности, работы или дохода — набор зависит от выбранной категории.

Отсутствие части документов не означает, что нужно придумывать замену. Реестр предусматривает возможность дополнять или изменять заявление через «Дію» и может запросить уточнения или дополнительные материалы.

О чем важно помнить

Сотрудники «ЯМаріуполь» сопровождают человека в процессе: объясняют категорию, помогают подготовить материалы и заполнить форму. Но основной канал подачи — электронная заявка через собственный аккаунт в «Дії». Полноценная техническая возможность подачи через представителя, в том числе в интересах детей, внедряется поэтапно.

За подачу заявления плата не взимается — сопровождение в центрах тоже бесплатное. Если кто-то предлагает «ускорить выплату», гарантирует положительное решение или требует плату якобы от имени Реестра, это не соответствует официальной процедуре.

Самое важное: Реестр — это не суд и не компенсационный фонд. Он принимает заявления и доказательства, проверяет их и решает, вносить ли заявление. Сам факт внесения не означает, что размер убытков уже оценен или деньги назначены. Заявления, внесенные в Реестр, в дальнейшем должны перейти в международный компенсационный механизм, а статус и решение будут сообщаться через «Дію».

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