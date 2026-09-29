В Черновцах действуют обновленные тарифы на воду — за водоснабжение и водоотведение вместе жители платят 63,56 грн за кубометр. Эта цена действует с июня, тогда как свет для части горожан в октябре даже подешевел.

Тариф на воду в Черновцах подорожал еще с июня, и осенью черновчане продолжают платить по обновленным ценам. Как сообщают «Черновцы 24», за водоснабжение и водоотведение вместе жители города платят 63,56 грн за кубометр.

Новые тарифы на коммунальную услугу ввели с 1 июня 2026 года. Тогда общая стоимость воды для населения составила 63,56 грн за кубический метр с учетом НДС.

Сколько стоит кубометр воды в Черновцах

Обновленная цена состоит из двух частей. Тариф на водоснабжение составляет 41,90 грн за кубометр, а на водоотведение — 21,66 грн за кубометр. В сумме это и дает 63,56 грн.

Водоснабжение — 41,90 грн/м³ (с НДС)

Водоотведение — 21,66 грн/м³ (с НДС)

Вместе — 63,56 грн/м³

При такой цене каждый лишний кубометр из-за протечек или неисправного счетчика обходится ощутимо дорого, поэтому в отопительный сезон коммунальщики советуют проверять исправность приборов учета.

Что изменилось для остальных коммунальных услуг

Вода подорожала, а вот свет для части черновчан в октябре даже дешевеет. С 1 октября 2026 года по 30 апреля 2027 года для владельцев электроотопления действует сниженная цена на первые 2000 кВт·ч в месяц — 2,64 грн за киловатт-час. Свыше этого лимита стоимость составляет 4,32 грн, как и для остальных потребителей.

Цена на газ остается стабильной: тарифный план «Фиксированный» от «Нафтогаз Украины» продлен до 30 апреля 2027 года. За кубометр природного газа бытовые потребители платят 7,96 грн.

Тариф на тепло для населения заморожен на уровне 1810,74 грн/Гкал с НДС. Разницу между экономически обоснованной ценой и той, которую платят люди, компенсирует государство.

Как уменьшить платежку за воду

Чтобы коммунальные расходы в отопительный сезон были меньше, стоит проверить счетчик и контролировать протечки кранов и бачка. Если платежка превышает 15% дохода семьи, можно подать заявку на субсидию — такие расходы государство частично покрывает.

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