Пенсионный фонд запустил онлайн-инструмент, с помощью которого можно оформить компенсацию за приют переселенцев, не выходя из дома. Рассказываем, кому положена выплата и как подать заявку в 11 шагов.

Компенсация за жилье для военных и переселенцев теперь оформляется дистанционно — Пенсионный фонд Украины перевел процедуру подачи заявки на программу «Приют» в онлайн-формат. Инструкцию по оформлению выплаты в 11 шагов опубликовали на официальном портале фонда.

Речь идет о государственной программе, по которой владельцам жилья компенсируют расходы на содержание лиц, которые бесплатно у них проживают. Чаще всего это семьи военных и гражданские переселенцы, которые из-за войны потеряли дом и вынуждены искать приют в чужих домах.

Кто и сколько может получить

Компенсацию за приют выплачивает государство через Пенсионный фонд владельцу жилья, который бесплатно разместил у себя внутренне перемещенных лиц. Выплата начисляется ежемесячно за каждое приюченное лицо, и ее размер зависит от количества людей, проживающих в помещении.

Чтобы получить деньги, человек, предоставивший приют, должен зарегистрироваться в соответствующем реестре и указать, сколько переселенцев у него проживает. После проверки данных фонд ежемесячно перечисляет средства на банковский счет владельца жилья.

Как оформить компенсацию онлайн: 11 шагов

ПФУ упростил процедуру — теперь заявку можно подать на веб-портале электронных услуг, имея квалифицированную электронную подпись. Для этого нужно:

Зайти на портал электронных услуг ПФУ. Авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи или системы ID.GOV.UA. Выбрать в меню раздел «Приют». Заполнить заявление, указав адрес жилья и данные владельца. Внести информацию о количестве приюченных лиц. Загрузить скан-копии подтверждающих документов. Проверить корректность внесенных данных. Подписать заявление электронной подписью. Отправить документы на рассмотрение в фонд. Получить уведомление о регистрации заявления. Дождаться решения о назначении компенсации.

После одобрения заявки выплата будет поступать ежемесячно, пока переселенцы проживают в приюте. Важно своевременно сообщать фонду об изменении количества лиц или их выезде, чтобы избежать переплат, которые придется возвращать.

Какие документы нужны

Для оформления обычно достаточно паспорта, идентификационного кода и документа, подтверждающего право собственности на жилье. Также следует иметь данные справок переселенцев, проживающих в помещении. Дополнительные документы фонд может запросить отдельно.

Ранее Politeka сообщала, компенсация за поврежденное жилье в Киевской области: как подать заявку на выплату.

Также Politeka сообщала, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области: кто может получить компенсацию за приют.

Как сообщала Politeka, бесплатное жилье для ВПЛ в Львовской области: где открыли новый приют и как подать заявку.