Компенсация за жилье для военных и переселенцев теперь оформляется дистанционно — Пенсионный фонд Украины перевел процедуру подачи заявки на программу «Приют» в онлайн-формат. Инструкцию по оформлению выплаты в 11 шагов опубликовали на официальном портале фонда.
Речь идет о государственной программе, по которой владельцам жилья компенсируют расходы на содержание лиц, которые бесплатно у них проживают. Чаще всего это семьи военных и гражданские переселенцы, которые из-за войны потеряли дом и вынуждены искать приют в чужих домах.
Кто и сколько может получить
Компенсацию за приют выплачивает государство через Пенсионный фонд владельцу жилья, который бесплатно разместил у себя внутренне перемещенных лиц. Выплата начисляется ежемесячно за каждое приюченное лицо, и ее размер зависит от количества людей, проживающих в помещении.
Чтобы получить деньги, человек, предоставивший приют, должен зарегистрироваться в соответствующем реестре и указать, сколько переселенцев у него проживает. После проверки данных фонд ежемесячно перечисляет средства на банковский счет владельца жилья.
Как оформить компенсацию онлайн: 11 шагов
ПФУ упростил процедуру — теперь заявку можно подать на веб-портале электронных услуг, имея квалифицированную электронную подпись. Для этого нужно:
- Зайти на портал электронных услуг ПФУ.
- Авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи или системы ID.GOV.UA.
- Выбрать в меню раздел «Приют».
- Заполнить заявление, указав адрес жилья и данные владельца.
- Внести информацию о количестве приюченных лиц.
- Загрузить скан-копии подтверждающих документов.
- Проверить корректность внесенных данных.
- Подписать заявление электронной подписью.
- Отправить документы на рассмотрение в фонд.
- Получить уведомление о регистрации заявления.
- Дождаться решения о назначении компенсации.
После одобрения заявки выплата будет поступать ежемесячно, пока переселенцы проживают в приюте. Важно своевременно сообщать фонду об изменении количества лиц или их выезде, чтобы избежать переплат, которые придется возвращать.
Какие документы нужны
Для оформления обычно достаточно паспорта, идентификационного кода и документа, подтверждающего право собственности на жилье. Также следует иметь данные справок переселенцев, проживающих в помещении. Дополнительные документы фонд может запросить отдельно.
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