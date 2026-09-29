Мобилизация в Украине действует по четким правилам, но запись о розыске за неявку по повестке может появиться даже у того, кто не проходил военно-врачебную комиссию. Юрист объяснил, что на самом деле означает такая запись и как её оспорить.

Мобилизация в Украине и правила повесток — тема, що порождає багато питань, особенно когда речь идет о розыске за неявку. Гражданина могут объять в розыск за неявку по распоряжению ТЦК вище без прохождения военно-врачебной комиссии, однак така запис не всегда обозначает, что человека действительно ищут по боевой повестке. Об этом сообщают Новины.LIVE со ссылкой на юристов портала «Юристы.UA».

К правозащитникам обратился военнообязанный, который после оформления бронирования на работе обнаружил в Реестре информацию о собственном розыске — якобы из-за неявки по мобилизационному распоряжению. При этом он подчеркивал, что не проходил военно-врачебную комиссию и не имел действующего заключения о годности.

Что на самом деле означает запись в Реестре

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что таку информацию не стоит воспринимать буквально как неявку по боевой повестке. В Реестре так отображается информация о неявке по распоряжению от ТЦК — к сельскому (городскому) совету или по месту трудоустройства.

«В связи с неявкой по “мобилизационному распоряжению” в Реестре отображается информация о неявке по распоряжению ТЦК к сельскому (городскому) совету или по месту трудоустройства. Не воспринимайте это буквально, как неявку по боевую повестке», — отметил он.

Мобилизационное распоряжение вручается только в помещении ТЦК и СП, Центральном управлении или региональных органах СБУ либо соответствующем подразделении разведывательных органов. Обязательным условием является личная подпись военнообязанного.

Как оспорить розыск

Такой розыск можно оспорить двумя способами — непосредственно в ТЦК или через суд. Обращение в ТЦК с требованием признать запись некорректной — первый шаг; ошибки часто исправляют вне суда.

Что делать, если обнаружили запись о розыске

Прежде всего — оформить запрос в ТЦК по месту учета об основаниях розыскной записи, а также проверить свои данные в электронном кабинете или приложении. Если вы не получали повестку лично и не имеете подписи о ее вручении — такие факты станут главным аргументом для обжалования в административном суде.

Ранее Министерство экономики обязало компании до 1 сентября 2026 подтвердить статус критически важных предприятий, а правительство готовит обновление правил бронирования военнообязанных — эти изменения также влияют на то, кому придется обращаться в ТЦК.