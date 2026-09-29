Мобілізація в Україні має чіткі правила, але запис про розшук через неявку за повісткою може з'явитися навіть у того, хто не проходив військово-лікарську комісію. Юрист пояснив, що насправді означає такий запис і як його оскаржити.

Мобілізація в Україні та правила повісток — тема, яка породжує багато питань, особливо коли йдеться про розшук за неявку. Громадянина можуть оголосити в розшук через неявку за розпорядженням ТЦК навіть без проходження військово-лікарської комісії, однак такий запис не завжди означає, що людину насправді шукають за бойовою повісткою. Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на юристів порталу «Юристи.UA».

До правозахисників звернувся військовозобов'язаний, який після оформлення бронювання на роботі виявив у Реєстрі інформацію про власний розшук — нібито через неявку за мобілізаційним розпорядженням. При цьому чоловік наголошував, що не проходив військово-лікарської комісії та не мав чинного висновку про придатність до служб.

Що насправді означає запис у Реєстрі

Адвокат Юрій Айвазян пояснив: таку позначку не варто сприймати буквально. У Реєстрі так відображається інформація про неявку за розпорядженням від ТЦК — до сільської чи міської ради або за місцем працевлаштування.

«Щодо неявки за “мобілізаційним розпорядженням” у Реєстрі відображається інформація з приводу неявки за розпорядженням від ТЦК до сільської (міської) ради або за розпорядженням за місцем працевлаштування. Тому не сприймайте цей факт буквально, як неявку по бойовій повістці», — зауважив він.

Важливо знати: мобілізаційне розпорядження вручається призовникові лише в приміщенні ТЦК та СП, Центральному управлінні або регіональних органах СБУ чи відповідному підрозділі розвідувальних органів. Обов'язковою умовою є особистий підпис зобов'язаного.

Як оскаржити розшук

Такий розшук можна оскаржити двома способами — безпосередньо в територіальному центрі комплектування або через суд. Звернення до ТЦК із вимогою визнати запис некоректним — перший крок: помилки в Реєстрі часто виправляють поза судом.

Що робити, якщо виявили запис про розшук

Найперше — оформити запит до ТЦК за місцем обліку про підстастави розшукового запису, а також перевірити власні дані в Реєстрі через електронний кабінет або засумок. Якщо ви не отримували повістку особисто й не маєте підпису про її вручення — такі факти стають головним аргументом для оскарження в адміністративному суді.

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