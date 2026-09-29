У Чернівцях діють оновлені тарифи на воду — за водопостачання та водовідведення разом мешканці платять 63,56 грн за кубометр. Ця ціна чинна з червня, тоді як світло для частини містян у жовтні навіть подешевшало.

Тариф на воду у Чернівцях подорожчав ще з червня, і восени чернівчани й далі платять за оновленими цінами. Як повідомляє «Чернівці 24», за водопостачання та водовідведення разом мешканці міста сплачують 63,56 грн за кубометр.

Нові тарифи на комунальну послугу запровадили з 1 червня 2026 року. Тоді загальна вартість води для населення склала 63,56 грн за кубічний метр з урахуванням ПДВ.

Скільки коштує кубометр води у Чернівцях

Оновлена ціна складається з двох частин. Тариф на водопостачання становить 41,90 грн за кубометр, а на водовідведення — 21,66 грн за кубометр. У сумі це і дає 63,56 грн.

Водопостачання — 41,90 грн/м³ (з ПДВ)

Водовідведення — 21,66 грн/м³ (з ПДВ)

Разом — 63,56 грн/м³

За таку суму кожен зайвий кубометр через протікання чи несправний лічильник обходиться відчутно дорого, тому в опалювальний сезон комунальники радять перевіряти справність приладів обліку.

Що змінилося для решти комунальних послуг

Вода подорожчала, а от світло для частини чернівчан у жовтні навіть дешевшає. З 1 жовтня 2026 року по 30 квітня 2027 року для власників електроопалення діє знижена ціна на перші 2000 кВт·год на місяць — 2,64 грн за кіловат-годину. Понад цей ліміт вартість становить 4,32 грн, як і для решти споживачів.

Ціна на газ лишається стабільною: тарифний план «Фіксований» від «Нафтогаз України» продовжено до 30 квітня 2027 року. За кубометр природного газу побутові споживачі платять 7,96 грн.

Тариф на тепло для населення заморожено на рівні 1810,74 грн/Гкал із ПДВ. Різницю між економічно обґрунтованою ціною та тією, що платять люди, компенсує держава.

Як зменшити платіжку за воду

Щоб комунальні витрати в опалювальний сезон були меншими, варто перевірити лічильник і контролювати протікання кранів та бачка. Якщо платіжка перевищує 15% доходу сім'ї, можна подати заявку на субсидію — такі витрати держава частково покриває.

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