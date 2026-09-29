В Україні близько 1,4 млн військовозобов'язаних мають бронювання від мобілізації. Міністр економіки Олександр Кравченко розповів, у яких галузях зосереджено найбільше заброньованих працівників і як зросли зарплати на критичних підприємствах.

Бронювання від мобілізації в Україні охоплює близько 1,4 млн військовозобов'язаних, і найбільше таких працівників працює у переробній промисловості, транспорті та торгівлі. Про це міністр економіки Олександр Кравченко розповів в інтерв'ю Forbes Ukraine, повідомляє ТСН.

За даними Мінекономіки, розподіл заброньованих за сферами виглядає так: переробна промисловість — близько 20%, транспорт і логістика — 12%, торгівля — 10%, енергетика — 9%, сільське господарство — 8%.

Кравченко пояснив, що співвідношення заброньованих у різних галузях залежить одразу від кількох чинників: кількості економічно активних підприємств, їхнього розташування та близькості до районів бойових дій. Окремо враховується структура працівників за статтю.

Як зарплатний критерій вплинув на оплату праці

Запровадження зарплатного критерію для бронювання суттєво змінило рівень доходів на критично важливих підприємствах. За два роки середня зарплата там збільшилася з 14 200 до 26 тисяч гривень.

Зростання виплат позначилося і на бюджетних надходженнях: держава додатково отримала понад 157 млрд гривень, зокрема завдяки збільшенню відрахувань до Пенсійного фонду.

Водночас у Мінекономіки зазначили, що під час хвиль розбронювання частка працівників, яких мобілізували після втрати броні, залишалася низькою.

Які вимоги діють для бронювання у 2026 році

У липні 2026 року Мінекономіки підвищило вимогу щодо середньої зарплати на підприємстві, необхідної для бронювання працівників. Показник зріс із 21 618 до 25 941 гривні.

Крім того, були змінені окремі правила погодження відстрочок для працівників, які працюють за сумісництвом.

Нагадаємо, що від 18 жовтня в Україні змінюються правила бронювання працівників аграрного сектору та суміжних галузей. Для частини підприємств суттєво знижують вимоги до площі земель і річного доходу.

Як повідомляє ТСН, бронювання 2027 року взагалі здорожчає — уже йшлося про те, скільки доведеться платити працівникам.

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