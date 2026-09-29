В Украине около 1,4 млн военнообязанных имеют бронирование от мобилизации. Министр экономики Александр Кравченко рассказал, в каких отраслях сосредоточено больше всего забронированных работников и как выросли зарплаты на критических предприятиях.

Бронирование от мобилизации в Украине охватывает около 1,4 млн военнообязанных, и больше всего таких работников работает в перерабатывающей промышленности, транспорте и торговле. Об этом министр экономики Александр Кравченко рассказал в интервью Forbes Ukraine, сообщает ТСН.

По данным Минэкономики, распределение забронированных по сферам выглядит так: перерабатывающая промышленность — около 20%, транспорт и логистика — 12%, торговля — 10%, энергетика — 9%, сельское хозяйство — 8%.

Кравченко объяснил, что соотношение забронированных в разных отраслях зависит сразу от нескольких факторов: количества экономически активных предприятий, их расположения и близости к районам боевых действий. Отдельно учитывается структура работников по полу.

Как зарплатный критерий повлиял на оплату труда

Введение зарплатного критерия для бронирования существенно изменило уровень доходов на критически важных предприятиях. За два года средняя зарплата там увеличилась с 14 200 до 26 тысяч гривен.

Рост выплат сказался и на бюджетных поступлениях: государство дополнительно получило более 157 млрд гривен, в частности благодаря увеличению отчислений в Пенсионный фонд.

В то же время в Минэкономики отметили, что во время волн разбронирования доля работников, которых мобилизовали после потери брони, оставалась низкой.

Какие требования действуют для бронирования в 2026 году

В июле 2026 года Минэкономики повысило требование к средней зарплате на предприятии, необходимой для бронирования работников. Показатель вырос с 21 618 до 25 941 гривни.

Кроме того, были изменены отдельные правила согласования отсрочек для работников, работающих по совместительству.

Напомним, что с 18 октября в Украине меняются правила бронирования работников аграрного сектора и смежных отраслей. Для части предприятий существенно снижают требования к площади земель и годовому доходу.

Как сообщает ТСН, бронирование 2027 года вообще подорожает — уже шла речь о том, сколько придется платить работникам.

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