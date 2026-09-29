Образовательный омбудсмен Надежда Лещик рассказала, с чем чаще всего обращаются ученики, родители и учителя в этом году — и почему укрытия до сих пор остаются болевой точкой.

Школы Украины сталкиваются с новыми вызовами во время войны, и самым острым из них теперь стала не безопасность, а буллинг. Об этом в эфире правозащитного подкаста «Я слышу других» на Громадськом радио рассказала образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

Проанализировав обращения за девять месяцев 2026 года, служба омбудсмена зафиксировала неожиданный сдвиг: вопрос травли среди детей впервые за время полномасштабной войны вышел на первое место, обогнав даже запросы о безопасности и укрытиях.

Что стоит на втором и третьем месте

На второй строчке оказались безопасность образовательного процесса и состояние укрытий. Родители и педагоги жалуются на сырость в хранилищах и неисправную вентиляцию. Третье место заняли обращения о реформировании, ликвидации и реорганизации учебных заведений — из-за демографического кризиса школы и детсады массово закрываются.

Ежедневно к омбудсмену поступает от 15 до 30 новых заявлений, которые вместе с юристами рассматривают по приоритетности. Самые срочные ситуации — зачисление ребенка в школу или предоставление льгот детям военнослужащих — решаются через «телефонное право», то есть прямым звонком руководству заведения.

Школы пытаются скрывать случаи травли

Отдельная проблема — попытки заведений замалчивать буллинг. По правилам, руководитель школы обязан немедленно сообщить Национальной полиции и службе по делам детей после первого же сообщения о насилии, не дожидаясь систематичности. Вместо этого часть заведений сама созывает комиссию, которая не имеет права определять, было ли насилие.

«Это делается из-за переживаний о репутации заведения и нежелания проходить бюрократические процедуры», — объяснила Лещик. Она отметила, что благодаря огласке удается выявлять скрытые случаи и принимать меры.

Интересно, что среди обращений дети с особыми образовательными потребностями и внутренне перемещенные лица составляют лишь 2–3%. В то же время сложное психологическое состояние детей-ВПО из-за пережитого и обстрелов, а порой и недостаточное владение государственным языком, нередко становится причиной конфликтов со сверстниками.

Тревоги забирают целые уроки

Даже там, где построены подземные школы или оборудованы хранилища, обучение происходит прямо в укрытиях. Исследования свидетельствуют: из-за воздушных тревог дети в прифронтовых регионах теряют от двух до четырех уроков ежедневно. Омбудсмен признает: «Мы имеем колоссальные образовательные потери по всей стране, и они будут углубляться».

Острой остается и проблема подвоза. Когда утром звучит тревога, школьный автобус не выезжает, поэтому часть детей остается дома. Учителю приходится вести урок одновременно очно и дистанционно, что удваивает нагрузку и снижает качество обучения.

Как пожаловаться на буллинг или нарушение прав

Образовательный омбудсмен принимает обращения от всех участников процесса — учеников, студентов, родителей и педагогов. На сайте службы доступны три способа подачи: онлайн-форма, заполненный документ в формате .doc на электронную почту или обычное письмо на e-mail. Работает и телефонная линия для коротких юридических консультаций.

Отдельно омбудсмен посоветовала родителям уделять детям больше времени: в семьях с доверительными отношениями ребенку легче рассказать о проблемах. Чаще же всего родители обращаются уже после того, как пожаловались классному руководителю или директору, но не получили защиты.

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