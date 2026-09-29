Правительство продлило действие действующих льготных цен на природный газ для населения и производителей тепла. Сколько придется платить и до какой даты — разбор.

Цены на газ для населения не будут меняться до конца отопительного сезона — Кабинет министров продлил действие льготных тарифов еще на несколько месяцев. Соответствующее решение озвучил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Речь о том, что действующие льготные цены на природный газ для населения и производителей тепловой энергии будут действовать до 31 марта. То есть фактически на протяжении всего отопительного сезона украинцам не придется платить за голубое топливо больше.

Что именно продлили

Решение приняли в условиях действия моратория на повышение тарифов, который Верховная Рада ввела на период военного положения. По словам Корецкого, при определении тарифной политики правительство также учитывало сложную социально-экономическую ситуацию в Украине.

Поэтому домохозяйства и дальше будут платить за газ по льготному тарифу — для большинства бытовых потребителей он сохраняется на уровне 7,96 грн за кубометр. Именно эту цену «Нафтогаз» удерживает для населения, и она не вырастет как минимум до завершения сезона.

Что готовят дальше

В то же время правительство совместно с другими органами власти работает над изменениями в системе тарифообразования в рамках обязательств перед международными партнерами. В частности, планируют создать более прозрачную и справедливую систему формирования тарифов, одновременно расширив адресную помощь для нуждающихся граждан.

Также напомним, что группа «Нафтогаз» и польская компания ORLEN договорились о продаже Украине трех партий сжиженного газа, а также нефтепродуктов на 500 млн долларов. Соответствующие договоренности подписали во время «Карпатского саммита».

Что означает решение для потребителей

Для обычной семьи это означает предсказуемые платежки за отопление на протяжении всей зимы. Сумма в платежке за газ не вырастет до 31 марта, поэтому тем, кто использует газ для отопления, приготовления пищи и подогрева воды, пересматривать бюджет не придется.

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