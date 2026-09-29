Не каждое обращение в сервисный центр МВД означает обязательную оплату. Для людей, чьи документы уничтожила война, предусмотрен отдельный бесплатный порядок восстановления — рассказываем, кто и как может им воспользоваться.

Дополнительные платежи при оформлении услуг часто возникают там, где водители их совсем не ожидают — но в сервисных центрах МВД часть процедур вообще не требует оплаты. Речь в частности о ситуациях, когда человек потерял документы вследствие военных действий.

Напомнило об этом профильное издание AutoChronicleHub в материале от 28 сентября. Ключевое правило простое: не всё, что связано с автомобилем и водительскими документами, является платным, а для пострадавших от войны действует ещё и специальный бесплатный порядок восстановления.

Какие услуги сервисных центров МВД бесплатные

Бесплатными являются прежде всего несколько технических процедур. Первая — назначение надлежащего пользователя транспортного средства. Она нужна, когда автомобилем постоянно пользуется не владелец, а другой человек: жена, муж, родственник или работник. Оформить это можно как лично, так и онлайн по электронным документам владельца и водителя.

Так же бесплатно отменяется статус надлежащего пользователя — когда машину вернули владельцу или завершилась аренда. И ещё одна бесплатная процедура — выбраковка транспортного средства: снятие с государственной регистрации автомобиля, который больше не пригоден к использованию и не подлежит восстановлению. При этом важно знать, что выбраковка является окончательным решением — вернуть регистрацию авто после этого уже невозможно.

Восстановление документов после военных действий

Отдельный бесплатный порядок предусмотрен для людей, которые потеряли документы вследствие военных действий. Если водительское удостоверение было уничтожено или утеряно вследствие обстрела или другого события, напрямую связанного с вооружённой агрессией, его можно восстановить бесплатно. Аналогичный механизм действует и для свидетельства о регистрации транспортного средства — если техпаспорт сгорел вместе с машиной или квартирой, а владелец может это документально подтвердить.

Но одного объяснения, что документ потерялся после обстрела, недостаточно. Нужно документальное подтверждение статуса потерпевшего лица — то есть документ, который фиксирует само событие. Это особенно актуально для военных и гражданских, чьё жильё и вещи пострадали вследствие атак.

Какие документы нужны

Точный перечень зависит от услуги, но в большинстве случаев понадобятся паспортные данные, налоговый номер, имеющиеся водительские или регистрационные документы и подтверждение права на получение услуги. Если документы уничтожены вследствие военных действий, главное — это документальное подтверждение самого события и статуса потерпевшего лица. При утрате или краже номерных знаков и регистрационных документов могут понадобиться и справки из полиции.

За что всё же придётся платить

Есть нюанс, из-за которого у водителей часто возникает путаница. Бесплатное восстановление свидетельства о регистрации не означает, что автоматически бесплатно выдадут и новый номерной знак. Если он утерян или уничтожен вместе с документами, за изготовление нового номера придётся платить отдельно.

Так же не стоит путать специальные случаи с типовой утратой документов. Если водитель просто потерял удостоверение или повредил его при обычном использовании, стандартная процедура замены может предусматривать оплату. Поэтому перед обращением стоит определить, к какой категории относится конкретная ситуация. Часть операций — например, назначение надлежащего пользователя — вообще можно оформить онлайн, не выезжая в сервисный центр.

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