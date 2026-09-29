В 2026 году денежное обеспечение военнослужащих стартует от 20 130 гривен — такую сумму получает рекрут в учебном центре. С учетом боевых и специальных доплат ежемесячные выплаты вырастают до 170 000 гривен.

Выплаты военным в Украине состоят из нескольких частей — базовая сумма денежного обеспечения в 2026 году составляет 20 130 гривен, однако с боевыми и специальными доплатами ежемесячная сумма может быть в разы больше.

Подробно о том, как начисляется денежное довольствие военнослужащим, рассказали в информационном агентстве Министерства обороны Украины «АрміяInform», передает «Новини.LIVE». Базовая выплата зависит от должности, воинского звания, выслуги лет и условий службы.

Из чего состоит базовое денежное обеспечение

Минимальное денежное обеспечение в 2026 году — 20 130 гривен. Именно столько получает рекрут во время пребывания в учебном центре. После зачисления в воинскую часть выплаты увеличиваются: на сумму влияют должность, звание, выслуга, род войск и другие условия службы.

Основные выплаты регламентируются приказом Министерства обороны № 260. К базовым составляющим относятся: должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет. Отдельно предусмотрены ежемесячные дополнительные выплаты — повышение должностного оклада, надбавки за особенности прохождения службы, квалификацию, службу в ССО, работу в условиях режимных ограничений, почетные и спортивные звания, а также доплаты за научную степень или ученое звание.

Какие дополнительные вознаграждения получают военные

Помимо базовой части, военным ежемесячно могут начислять специальные вознаграждения, размер которых зависит от задач, места и условий их выполнения:

10 000 грн — за выполнение обязанностей в тылу, если военнослужащий не имеет права на другую дополнительную выплату;

30 000 грн в месяц — за выполнение боевых и специальных задач;

50 000 грн в месяц — за работу на пунктах управления;

100 000 грн в месяц — за непосредственное участие в боевых действиях.

Если военнослужащий одновременно имеет право на несколько таких выплат, за один день ему начисляется одна — наибольшая по размеру.

Сколько платят в зависимости от расстояния до линии фронта

Отдельно предусмотрены вознаграждения, размер которых зависит от района выполнения задач; они начисляются пропорционально дням пребывания в соответствующей зоне. Так, 170 000 грн в месяц платят за выполнение задач на линии соприкосновения, в наступлении, контрнаступлении или контратаке, на временно оккупированной территории, между позициями Сил обороны и противника, а также на территории противника. Еще 70 000 грн в месяц выплачивают за выполнение задач на расстоянии до ротного опорного пункта включительно.

Выплаты за штурм, пленных и ближний бой

За штурмовые действия и восстановление позиций предусмотрены отдельные суммы: 40 000 грн в сутки — за штурм с захватом позиций непосредственно на линии соприкосновения или в глубине обороны противника, и 20 000 грн в сутки — за возвращение позиций, захваченных инфильтрированными группами противника в глубине собственной обороны. Если в течение суток есть основания для обеих выплат, начисляют большую — 40 000 грн.

За каждого взятого в плен предусмотрено 100 000 грн подразделению, непосредственно осуществившему захват; средства распределяются между военнослужащими с учетом личного вклада. Еще 15 000 грн получает подразделение за подтвержденный результат ближнего боя — для этого нужна видеофиксация выполнения боевого задания.

Какие еще выплаты предусмотрены и от чего зависит размер

Помимо ежемесячных сумм, военнослужащие могут получать единовременные вознаграждения и пособия — в частности за морскую службу, прыжки с парашютом, водолазные работы, противоминную деятельность и боевое дежурство. Предусмотрена также помощь на оздоровление, решение социально-бытовых вопросов и при заключении первого контракта. Размер выплат зависит и от рода войск — он может отличаться в Сухопутных, Десантно-штурмовых войсках и Силах специальных операций.

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