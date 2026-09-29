У 2026 році грошове забезпечення військовослужбовців стартує від 20 130 гривень — таку суму отримує рекрут у навчальному центрі. З урахуванням бойових і спеціальних доплат щомісячні виплати зростають аж до 170 000 гривень.

Виплати військовим в Україні складаються з кількох частин — базова сума грошового забезпечення у 2026 році становить 20 130 гривень, однак із бойовими та спеціальними доплатами щомісячна сума може бути в рази більшою.

Детально про те, як нараховується грошове забезпечення військовослужбовців, розповіли в інформаційному агентстві Міністерства оборони України «АрміяInform», передає «Новини.LIVE». Базова виплата залежить від посади, військового звання, вислуги років та умов служби.

З чого складається базове грошове забезпечення

Мінімальне грошове забезпечення у 2026 році — 20 130 гривень. Саме стільки отримує рекрут під час перебування в навчальному центрі. Після зарахування до військової частини виплати зростають: на суму впливають посада, звання, вислуга, рід військ та інші умови служби.

Основні виплати регламентуються наказом Міністерства оборони № 260. До базових складових входять: посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавка за вислугу років. Окремо передбачені щомісячні додаткові виплати — підвищення посадового окладу, надбавки за особливості проходження служби, кваліфікацію, службу в ССО, роботу в умовах режимних обмежень, почесні та спортивні звання, а також доплати за науковий ступінь або вчене звання.

Які додаткові винагороди отримують військові

Крім базової частини, військовим щомісяця можуть нараховувати спеціальні винагороди, розмір яких залежить від завдань, місця й умов їх виконання:

10 000 грн — за виконання обов'язків у тилу, якщо військовослужбовець не має права на іншу додаткову винагороду;

30 000 грн щомісяця — за виконання бойових і спеціальних завдань;

50 000 грн щомісяця — за роботу на пунктах управління;

100 000 грн щомісяця — за безпосередню участь у бойових діях.

Якщо військовослужбовець одночасно має право на кілька таких виплат, за один день йому нараховують одну — найбільшу за розміром.

Скільки платять залежно від відстані до лінії фронту

Окремо передбачені винагороди, розмір яких залежить від району виконання завдань; їх нараховують пропорційно дням перебування у відповідній зоні. Так, 170 000 грн на місяць платять за виконання завдань на лінії зіткнення, у наступі, контрнаступі чи контратаці, на тимчасово окупованій території, між позиціями Сил оборони та противника, а також на території противника. Ще 70 000 грн на місяць виплачують за виконання завдань на відстані до ротного опорного пункту включно.

Виплати за штурм, полонених і ближній бій

За штурмові дії й відновлення позицій передбачені окремі суми: 40 000 грн на добу — за штурм із захопленням позицій безпосередньо на лінії зіткнення або в глибині оборони противника, та 20 000 грн на добу — за повернення позицій, захоплених інфільтрованими групами противника в глибині власної оборони. Якщо протягом доби є підстави для обох виплат, нараховують більшу — 40 000 грн.

За кожного взятого в полон передбачено 100 000 грн підрозділу, який безпосередньо здійснив захоплення; кошти розподіляють між військовослужбовцями з урахуванням особистого внеску. Ще 15 000 грн отримує підрозділ за підтверджений результат ближнього бою — для цього потрібна відеофіксація виконання бойового завдання.

Які ще виплати передбачені та від чого залежить розмір

Крім щомісячних сум, військовослужбовці можуть отримувати одноразові винагороди й допомоги — зокрема за морську службу, стрибки з парашутом, водолазні роботи, протимінну діяльність і бойове чергування. Передбачена також допомога на оздоровлення, вирішення соціально-побутових питань і під час укладення першого контракту. Розмір виплат залежить і від роду військ — він може відрізнятися в Сухопутних, Десантно-штурмових військах та Силах спеціальних операцій.

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