Перед началом отопительного сезона семьи, которые отапливают дома дровами или углём, могут оформить жилищную субсидию на твёрдое топливо и коммунальные услуги. Рассказываем, кто имеет право на выплату, какие документы нужны и из-за каких подвохов в ПФУ отказывают.

Субсидия на коммунальные услуги в Украине — это не автоматическая выплата, а помощь, привязанная к официальным доходам и имуществу конкретной семьи. С наступлением холодов требования Пенсионного фонда к тому, какое именно отопление принимать во внимание, становятся жёстче, и многие из-за незнания правил теряют право на деньги.

По правилам ПФУ, компенсировать можно расходы сразу на несколько видов коммунальных услуг. Речь о газе и его распределении, электроэнергии и централизованном отоплении, горячей, холодной воде и водоотведении, а также ежемесячной абонплате. Отдельной статьёй идёт покупка сжиженного газа, дров, угля или жидкого топлива для печей — именно для тех, кто отапливает жильё твёрдым топливом.

Кто может рассчитывать на деньги на дрова и уголь

Главное условие, о котором чаще всего забывают владельцы частных домов: получить субсидию на твёрдое топливо можно только тогда, когда в доме вообще нет альтернативы. Если к дому подведён газ или оформлено электроотопление — деньги на дрова не дадут. То есть помощь на твёрдое топливо предназначена именно для тех домохозяйств, где печь на дровах или угле является единственным источником тепла.

Ещё одна распространённая ловушка касается комбинированного отопления. Когда жильё отапливают, например, и газом, и электричеством или центральным теплом, государство покроет расходы только на один из этих ресурсов. Придётся самостоятельно выбирать, что для семьи выгоднее, — компенсацию на оба вида сразу не назначат.

Как подать заявку на субсидию

Оформить жилищную субсидию на твёрдое топливо и коммунальные услуги можно несколькими способами. Документы принимают в Центрах предоставления административных услуг, сервисных центрах Пенсионного фонда, а также у уполномоченных лиц сельских и поселковых советов. Онлайн заявку можно подать через портал электронных услуг ПФУ с электронной подписью.

Отдельно обратите внимание на сроки: заявления на субсидию на твёрдое топливо в этом сезоне принимают до конца октября. Пропустив дедлайн, семья рискует остаться без помощи на дрова и уголь именно тогда, когда они нужнее всего. Пенсионный фонд рекомендует не откладывать оформление на последние дни.

Для назначения выплаты понадобятся паспорт и регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика, реквизиты счёта, а также документы, подтверждающие доходы всех членов семьи. ПФУ проверяет и имущественное положение: наличие в собственности нескольких квартир или дорогих автомобилей может стать основанием для отказа.

Что делать, если отказали

Если в назначении помощи отказали, а причина непонятна, стоит обратиться в орган, куда подавали заявление. Чаще всего отказ связан с неполным пакетом документов — тогда достаточно донести нужные бумаги, и заявление рассмотрят повторно. В ПФУ советуют проверять правильность внесённых данных ещё на этапе подачи, чтобы не тратить время на повторные обращения.

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