Пенсионный фонд объяснил механизм отсроченного выхода на пенсию: тем, кто в 60 лет сознательно продолжает работать, выплату увеличивают на 0,5–0,75% за каждый месяц отсрочки, что дает до +55%.

Пенсию в Украине можно увеличить почти на 55% — в Пенсионном фонде объяснили, как это сделать без дополнительных платежей, воспользовавшись правом на отсроченный выход на заслуженный отдых.

О механизме более позднего оформления выплат рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), пишет Новини.LIVE со ссылкой на информацию одного из управлений фонда. Речь идет о финансовых стимулах для тех, кто достиг 60 лет, накопил необходимый страховой стаж, но сознательно не спешит обращаться за пенсией.

Как работает отсрочка пенсии

Право на повышенную выплату закреплено в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Если после достижения 60 лет человек решил работать дальше и оформить пенсию по возрасту позже, ее назначат уже с учетом стажа, накопленного на дату обращения.

Сколько добавят за каждый год отсрочки

Размер доплаты зависит от того, насколько человек отложил оформление пенсии. Если отсрочка составляет до пяти лет, выплата ежемесячно растет на 0,5%. Если пенсию оформляют более чем на пять лет позже, доплата становится выше — 0,75% в месяц.

один год отсрочки — +6% к пенсии;

два года — +12%;

шесть лет, то есть 72 полных месяца, — +54%, почти 55%.

Что важно знать тем, кто работает после 60

В ПФУ подчеркивают: о желании работать дальше и не оформлять пенсию нужно заранее уведомить фонд — особенно если трудовая книжка оцифрована. Иначе выплату назначат автоматически.

"Если лицо не сообщило о таком желании, а в Реестре застрахованных лиц есть информация обо всем его страховом стаже (оцифрована бумажная трудовая книжка), пенсию назначат автоматически со следующего дня после достижения пенсионного возраста", — пояснили в ПФУ.

Если же человек продолжает работать, не обращается с заявлением, а бумажную трудовую книжку не оцифровали, автоматически посчитают, что он выбрал пенсию "с отсрочкой".

Как оформить отсрочку

Чтобы воспользоваться повышением, обратитесь в Пенсионный фонд — лично в сервисном центре или через личный кабинет на веб-портале ПФУ. Доплату начисляют только за полные отработанные месяцы: за неполный месяц страхового стажа начислений не будет. Поэтому каждый должен самостоятельно взвесить, выгодна ли ему отсрочка.

Помните: размер пенсии прежде всего зависит от официальной зарплаты и страхового стажа, а отсрочка — это дополнительный инструмент увеличения выплаты, а не замена достаточного стажа.

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