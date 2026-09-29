Не кожне звернення до сервісного центру МВС означає обов'язкову оплату. Для людей, чиї документи знищила війна, передбачений окремий безоплатний порядок відновлення — розповідаємо, хто і як може ним скористатися.

Додаткові платежі під час оформлення послуг часто виникають там, де водії їх зовсім не очікують — але в сервісних центрах МВС частина процедур взагалі не потребує оплати. Йдеться зокрема про ситуації, коли людина втратила документи внаслідок воєнних дій.

Нагадало про це профільне видання AutoChronicleHub у матеріалі від 28 вересня. Ключове правило просте: не все, що пов'язано з автомобілем і водійськими документами, є платним, а для постраждалих від війни діє ще й спеціальний безоплатний порядок відновлення.

Які послуги сервісних центрів МВС безкоштовні

Безоплатними є насамперед кілька технічних процедур. Перша — призначення належного користувача транспортного засобу. Вона потрібна, коли автомобілем постійно користується не власник, а інша людина: дружина, чоловік, родич чи працівник. Оформити це можна як особисто, так і онлайн за електронними документами власника та водія.

Так само безкоштовно скасовується статус належного користувача — коли машину повернули власнику або завершилась оренда. І ще одна безоплатна процедура — вибракування транспортного засобу: зняття з державної реєстрації автомобіля, який більше не придатний до використання і не підлягає відновленню. Водночас важливо знати, що вибракування є остаточним рішенням — повернути реєстрацію авто після цього вже неможливо.

Відновлення документів після воєнних дій

Окремий безоплатний порядок передбачений для людей, які втратили документи внаслідок воєнних дій. Якщо посвідчення водія було знищено або втрачено внаслідок обстрілу чи іншої події, прямо пов'язаної зі збройною агресією, його можна відновити безкоштовно. Аналогічний механізм діє і для свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу — якщо техпаспорт згорів разом із машиною чи квартирою, а власник може це документально підтвердити.

Але одного пояснення, що документ загубився після обстрілу, недостатньо. Потрібне документальне підтвердження статусу потерпілої особи — тобто документ, який фіксує саму подію. Це особливо актуально для військових та цивільних, чиє житло і речі постраждали внаслідок атак.

Які документи потрібні

Точний перелік залежить від послуги, але у більшості випадків знадобляться паспортні дані, податковий номер, наявні водійські чи реєстраційні документи та підтвердження права на отримання послуги. Якщо документи знищені внаслідок воєнних дій, головне — це документальне підтвердження самої події та статусу потерпілої особи. За втрати чи викрадення номерних знаків і реєстраційних документів можуть знадобитися й довідки з поліції.

За що все ж доведеться платити

Є нюанс, через який у водіїв часто виникає плутанина. Безоплатне відновлення свідоцтва про реєстрацію не означає, що автоматично безкоштовно видадуть і новий номерний знак. Якщо він втрачений або знищений разом із документами, за виготовлення нового номера доведеться платити окремо.

Так само не варто плутати спеціальні випадки з типовою втратою документів. Якщо водій просто загубив посвідчення або пошкодив його під час звичайного користування, стандартна процедура заміни може передбачати оплату. Тому перед зверненням варто визначити, до якої категорії належить конкретна ситуація. Частину операцій — наприклад, призначення належного користувача — взагалі можна оформити онлайн, не виїжджаючи до сервісного центру.

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