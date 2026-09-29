Тариф на электроэнергию для населения зафиксирован на уровне 4,32 гривни за киловатт-час до 31 октября 2026 года. Но, в отличие от газа, тепла и горячей воды, на свет тарифный мораторий не распространяется — что будет с ценой дальше, правительство решит отдельно.

Повышение тарифов на свет в Украине остается открытым вопросом: в отличие от газа, тепла и горячей воды, на электроэнергию тарифный мораторий не распространяется. Как сообщает SOCPORTAL, цену для населения правительство удерживает через механизм специальных обязательств (ПСО), и сейчас она зафиксирована до 31 октября 2026 года.

Мораторий на повышение тарифов закреплен Законом №2479-IX. Он ограничивает повышение цен на природный газ, тепловую энергию и горячую воду во время военного положения — но электроэнергия в этот перечень не входит.

По состоянию на конец сентября бытовые потребители платят за электроэнергию 4,32 гривни за кВт·ч. Для домохозяйств с электроотоплением действует льготный тариф — 2,64 гривни за кВт·ч при потреблении до 2000 кВт·ч в месяц в отопительный период.

Что будет после 31 октября

Окончание текущего срока действия ПСО не означает автоматического повышения тарифа. Как поясняют в Кабинете Министров, дальнейшую судьбу цены на электроэнергию правительство должно определить отдельным решением.

В документах программы Международного валютного фонда указано, что Украина планирует постепенно корректировать тарифы на электроэнергию, но конкретная цена и точная дата повышения пока не определены. До конца декабря 2026 года Кабмин планирует утвердить дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии.

Почему газ «защищен» дольше, чем свет

28 сентября правительство продлило льготные цены на природный газ для населения и производителей тепла до конца отопительного сезона — до 31 марта 2027 года. Для электроэнергии такой долгой гарантии нет: действующий тариф закреплен лишь до 31 октября 2026 года.

Что делать потребителю

Пока никакого решения о повышении тарифа на электроэнергию не принято, поэтому в ближайшие недели платежки не изменятся. Если власти и перейдут к рыночным ценам, это должно быть постепенным процессом с усилением адресных субсидий для тех, кто не сможет оплачивать услуги по новым тарифам. Полный переход к рыночным ценам правительство связывает со стабилизацией ситуации и завершением войны.

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