Якщо температура в квартирі впала нижче 12°C або відхилення від норми перевищує 6 градусів, споживач має право взагалі не платити за опалення за цей період.

Нові тарифи на воду в Києві змусили українців уважніше ставитися до комунальних платіжок, але найбільше рахунки роздуває саме опалення. Із настанням опалювального сезону рахунки за комунальні послуги можуть помітно зрости. Проте є законні підстави не платити за тепло повністю — і для цього достатньо правильно зафіксувати порушення та звернутися до постачальника послуги.

Якщо в квартирі холодно і температура нижча за встановлену норму, споживач має право вимагати перерахунку, а в окремих випадках — взагалі не платити за опалення за цей період. Такий механізм передбачений постановою Кабінету Міністрів № 127.

Про те, коли це можливо і що для цього потрібно зробити, розповіла адвокат Адвокатського бюро «Івана Хомича» Олена Воронкова для УНІАН.

Коли плату за опалення можуть перерахувати

Під час опалювального сезону в житловому приміщенні має підтримуватися певна температура. Для частини будинків норматив становить не менш як 18 градусів, а для кутових кімнат — 20 градусів. Точна норма може залежати від характеристик будинку та приміщення.

Якщо відхилення перевищує 6 градусів, плату за тепло за цей період нараховувати не мають. Наприклад, якщо для кімнати встановлена норма 18 градусів, а температура впала нижче 12 — споживач може вимагати перерахунку.

Як правильно виміряти температуру

Для оцінки якості опалення важлива температура повітря в квартирі, а не те, наскільки гарячою здається батарея. Попередньо її можна перевірити звичайним кімнатним термометром. Вимірювати рекомендують у центрі кімнати, на висоті 1–1,5 метра від підлоги.

Не варто ставити термометр біля батареї, вікна чи під стелею — показники будуть неточними. Результат краще сфотографувати або записати на відео. Але для офіційного підтвердження цього недостатньо — потрібен акт.

Що робити, якщо вдома холодно

Якщо температура нижча за норму, потрібно звернутися до постачальника послуг і попросити провести перевірку. Представник має прийти, виміряти температуру і скласти акт-претензію. Це має бути зроблено протягом доби.

Якщо представник не прийшов у встановлений термін або безпідставно відмовився підписувати акт, документ можна скласти без нього. Для цього треба запросити щонайменше двох сусідів, які також користуються цією послугою.

Коли плату можуть зменшити

Якщо температура нижча за норму, але різниця не перевищує 6 градусів, це є підставою для зменшення плати. За кожен градус відхилення від нормативної температури передбачено зменшення плати на 5%.

Як домогтися перерахунку

Одного телефонного дзвінка зі скаргою на холод недостатньо. Щоб офіційно підтвердити проблему, необхідно:

виміряти температуру повітря в кімнаті;

зафіксувати результат;

звернутися до постачальника послуги;

попросити провести перевірку і скласти акт;

якщо представник не прийшов або відмовився підписати документ — скласти акт разом із двома сусідами;

після підтвердження порушення вимагати перерахунок плати за опалення.

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