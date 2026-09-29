Если температура в квартире опустилась ниже 12°C или отклонение от нормы превышает 6 градусов, потребитель имеет право вообще не платить за отопление за этот период.

Новые тарифы на воду в Киеве заставили украинцев внимательнее относиться к коммунальным платежкам, но больше всего счет раздувает именно отопление. С наступлением отопительного сезона счета за коммунальные услуги могут заметно вырасти. Однако есть законные основания не платить за тепло полностью — и для этого достаточно правильно зафиксировать нарушение и обратиться к поставщику услуги.

Если в квартире холодно и температура ниже установленной нормы, потребитель имеет право требовать перерасчет, а в отдельных случаях — вообще не платить за отопление за этот период. Такой механизм предусмотрен постановлением Кабинета Министров № 127.

О том, когда это возможно и что для этого нужно сделать, рассказала адвокат Адвокатского бюро «Ивана Хомича» Елена Воронкова для УНИАН.

Когда плату за отопление могут пересчитать

Во время отопительного сезона в жилом помещении должна поддерживаться определенная температура. Для части домов норматив составляет не меньше 18 градусов, а для угловых комнат — 20 градусов. Данная норма может зависеть от характеристик дома и помещения.

Если отклонение превышает 6 градусов, плату за тепло за этот период начислять не должны. Например, если для комнаты установлена норма 18 градусов, а температура опустилась ниже 12 — потребитель может потребовать перерасчета.

Как правильно измерить температуру

Для оценки качества отопления важна температура воздуха в квартире, а не то, насколько горячей кажется батарея. Предварительно ее можно проверить обычным комнатным термометром. Измерять рекомендуется примерно в центре комнаты, на высоте 1–1,5 метра от пола.

Не стоит ставить термометр возле батареи, окна или под потолком — показания могут быть неточными. Результат лучше сфотографировать или записать на видео. Но для официального подтверждения этого недостаточно — нужен акт.

Что делать, если дома холодно

Если температура ниже нормы, нужно обратиться к поставщику услуг и попросить провести проверку. Представитель поставщика должен прийти, измерить температуру и составить акт-претензию. Это должно быть сделано в течение суток.

Если представитель не пришел в установленный срок или безосновательно отказался подписывать акт, документ можно составить без него. Для этого нужно пригласить как минимум двух соседей, которые также пользуются этой услугой.

Когда плату могут уменьшить

Если температура ниже нормы, но разница не превышает 6 градусов, это может стать основанием для уменьшения платы. За каждый градус отклонения от нормативной температуры предусмотрено уменьшение платы на 5%.

Как добиться перерасчета

Одной телефонной жалобы на холод в квартире недостаточно. Чтобы официально подтвердить проблему, необходимо:

измерить температуру воздуха в комнате;

зафиксировать результат;

обратиться к поставщику услуги;

попросить провести проверку и составить акт;

если представитель не пришел или отказался подписать документ — составить акт вместе с двумя соседями;

после подтверждения нарушения потребовать перерасчет платы за отопление.

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