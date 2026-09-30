Якщо квартира чи будинок постраждали від обстрілу, є одразу кілька шляхів отримати гроші на відновлення — від міської одноразової виплати 10 тисяч гривень до державної програми «єВідновлення». Розповідаємо, хто має право, скільки виплачують і як правильно подати заявку.

Компенсація за пошкоджене житло в Україні — це гроші, які держава і місто готові дати постраждалим, однак для кожного виду допомоги діє власний порядок оформлення. Після російського удару по будинку людина одночасно стикається з вибитими вікнами, пошкодженими дверима, тріщинами в стінах і необхідністю швидко зафіксувати руйнування. Саме від правильних кроків у перші години залежить, чи вдасться отримати компенсацію без затримок.

Практичну інструкцію для тих, чиє житло постраждало від обстрілів, поширила Оксана Корчинська, посилаючись на власний досвід Vita Goldman. Як повідомляє ThePublic, насамперед треба зафіксувати всі пошкодження — сфотографувати вибиті вікна, двері, тріщини, стіни, стелю, плитку. Краще робити не лише крупні плани, а й загальні фото, на яких видно масштаб руйнувань.

Лише після фіксації можна прибирати скло та уламки — у щільних рукавичках і закритому взутті. У районах, де сталися масові пошкодження, міські служби після атак часто розгортають штаби допомоги, де видають плівку та фанеру, щоб тимчасово закрити вибиті вікна.

10 тисяч гривень для киян: хто має право

Для мешканців Києва, чиї квартири або приватні будинки постраждали через російські обстріли, діє міська одноразова допомога — 10 000 гривень. Отримати її може власник або співвласник пошкодженого житла. Якщо квартира має кількох власників, потрібна їхня згода на те, хто саме отримає виплату.

Для оформлення зазвичай потрібні паспорт, податковий номер, документ про право власності, довідка від ОСББ, ЖБК чи іншої обслуговуючої організації про факт пошкодження, а також реквізити соціального банківського рахунку. Заяву подають до управління соціальної та ветеранської політики свого району.

Важливо: заява в поліцію не є обов'язковою умовою для отримання ні київської виплати 10 тисяч гривень, ні компенсації за «єВідновленням». Тому, якщо біля мобільного пункту велика черга, не варто думати, що без заяви саме в перші години людина втратить право на допомогу.

«єВідновлення»: скільки виплачують і як усе оформити

Друга можливість — державна програма «єВідновлення». Максимальний розмір компенсації за пошкоджену квартиру становить 350 000 гривень, за приватний будинок — 500 000 гривень. Якщо комісія призначає понад 200 тисяч гривень, гроші виплачують у два етапи. Розмір залежить від конкретних пошкоджень, тому дві квартири після одного й того самого удару можуть отримати різні суми.

За програмою компенсації за пошкоджене житло вже отримали понад 150 тисяч українських родин.

Як подати заявку на «єВідновлення»

Спершу потрібно повідомити про пошкоджене майно через застосунок «Дія» або ЦНАП, а потім відкрити спеціальний рахунок «єВідновлення» у банку-партнері. Після цього подається заява на компенсацію. Далі житло має оглянути спеціальна комісія, яка фіксує пошкодження та визначає розмір виплати. Гроші надходять на окрему картку «єВідновлення» і можуть бути використані на ремонтні матеріали та послуги компаній, які працюють із програмою.

Один із найважливіших моментів — не завершувати повний ремонт житла до того, як його огляне комісія. Красномовно це правило описує стан речей: компенсація призначена на об'єкти, які ще потребують відновлення. Якщо власник повністю відремонтує квартиру самостійно до оцінки, отримати гроші на вже виконані роботи буде проблематично. Тому вибиті вікна можна тимчасово закрити, приміщення прибрати від скла, але з капітальним ремонтом варто дочекатися фіксації пошкоджень.

Ще до надзвичайних ситуацій варто перевірити, чи внесене право власності на квартиру або будинок до Державного реєстру речових прав. Особливо це стосується житла, оформленого багато років тому: якщо даних у реєстрі немає, оформлення компенсації може затягнутися, доки власник не підтвердить і не зареєструє свої права. Також заздалегідь варто знати, де у вашому районі розташоване управління соціальної та ветеранської політики, і мати доступ до «Дії» та банківського застосунку.

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