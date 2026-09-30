Если квартира или дом пострадали от обстрела, есть сразу несколько способов получить деньги на восстановление — от городской единоразовой выплаты 10 тысяч гривен до государственной программы «єВідновлення». Рассказываем, кто имеет право, сколько выплачивают и как правильно подать заявку.

Компенсация за поврежденное жилье в Украине — это деньги, которые государство и город готовы дать пострадавшим, однако для каждого вида помощи действует свой порядок оформления. После российского удара по дому человек одновременно сталкивается с выбитыми окнами, поврежденными дверями, трещинами в стенах и необходимостью быстро зафиксировать разрушения. Именно от правильных шагов в первые часы зависит, удастся ли получить компенсацию без задержек.

Практическую инструкцию для тех, чье жилье пострадало от обстрелов, распространила Оксана Корчинская, ссылаясь на собственный опыт Vita Goldman. Как сообщает ThePublic, прежде всего нужно зафиксировать все повреждения — сфотографировать выбитые окна, двери, трещины, стены, потолок, плитку. Лучше делать не только крупные планы, но и общие фото, на которых виден масштаб разрушений.

Только после фиксации можно убирать стекло и осколки — в плотных перчатках и закрытой обуви. В районах, где произошли массовые повреждения, городские службы после атак часто разворачивают штабы помощи, где выдают пленку и фанеру, чтобы временно закрыть выбитые окна.

10 тысяч гривен для киевлян: кто имеет право

Для жителей Киева, чьи квартиры или частные дома пострадали из-за российских обстрелов, действует городская единоразовая помощь — 10 000 гривен. Получить ее может собственник или совладелец поврежденного жилья. Если квартира имеет нескольких владельцев, нужно их согласие на то, кто именно получит выплату.

Для оформления обычно нужны паспорт, налоговый номер, документ о праве собственности, справка от ОСМД, ЖСК или другой обслуживающей организации о факте повреждения, а также реквизиты социального банковского счета. Заявление подают в управление социальной и ветеранской политики своего района.

Важно: заявление в полицию не является обязательным условием для получения ни киевской выплаты 10 тысяч гривен, ни компенсации по «єВідновлення». Поэтому, если возле мобильного пункта большая очередь, не стоит думать, что без заявления именно в первые часы человек потеряет право на помощь.

«єВідновлення»: сколько выплачивают и как оформить

Вторая возможность — государственная программа «єВідновлення». Максимальный размер компенсации за поврежденную квартиру составляет 350 000 гривен, за частный дом — 500 000 гривен. Если комиссия назначает более 200 тысяч гривен, деньги выплачивают в два этапа. Размер зависит от конкретных повреждений, поэтому две квартиры после одного и того же удара могут получить разные суммы.

По программе компенсации за поврежденное жилье уже получили более 150 тысяч украинских семей.

Как подать заявку на «єВідновлення»

Сначала нужно сообщить о поврежденном имуществе через приложение «Дія» или ЦНАП, а затем открыть специальный счет «єВідновлення» в банке-партнере. После этого подается заявление на компенсацию. Далее жилье должна осмотреть специальная комиссия, которая фиксирует повреждения и определяет размер выплаты. Деньги поступают на отдельную карту «єВідновлення» и могут быть использованы на ремонтные материалы и услуги компаний, работающих с программой.

Один из важнейших моментов — не завершать полный ремонт жилья до того, как его осмотрит комиссия. Компенсация рассчитана на объекты, которые еще нуждаются в восстановлении. Если владелец полностью отремонтировал квартиру самостоятельно до оценки, получить деньги на уже выполненные работы будет проблематично. Поэтому выбитые окна можно временно закрыть, помещение убрать от стекла, но с капитальным ремонтом стоит дождаться фиксации повреждений.

Еще до чрезвычайных ситуаций стоит проверить, внесено ли право собственности на квартиру или дом в Государственный реестр вещных прав. Особенно это касается жилья, оформленного много лет назад: если данных в реестре нет, оформление компенсации может затянуться, пока владелец не подтвердит и не зарегистрирует свои права. Также заранее стоит знать, где в вашем районе расположено управление социальной и ветеранской политики, и иметь доступ к «Діє» и банковскому приложению.

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