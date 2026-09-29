Абоненты Киевстар, Vodafone и Лайфселл, которые сталкиваются с плохой связью, имеют четкий алгоритм защиты своих прав — в Госпродпотребслужбе рассказали, куда жаловаться и с чего начать.

Тарифы Киевстар, Lifecell и Vodafone в Украине и качество покрытия остаются среди тем, которые больше всего волнуют абонентов. Однако мало кто знает, что на плохую мобильную связь можно официально пожаловаться — и Госпродпотребслужба объяснила, как именно это сделать.

Ведомство напомнило, что абоненты Киевстар, Vodafone и Лайфселл имеют право получать полную информацию об условиях и стоимости тарифов, об объеме предоставляемых услуг и условиях изменения договора. Такое разъяснение ведомство опубликовало 17 сентября, напомнив украинцам об их правах потребителей электронных коммуникационных услуг.

Каждый пользователь также может обращаться к своему оператору с требованиями, жалобами и предложениями, получать надлежащую информацию об услугах и защищать свои права в случае ненадлежащего предоставления услуг. Это касается случаев, когда услуга совсем не предоставляется, имеет плохое качество или возникают проблемы с тарификацией и счетом.

С чего начать, если связь работает плохо

Алгоритм действий простой и универсальный для абонентов любого из трех операторов. Сначала стоит обратиться к своему мобильному оператору — Киевстар, Vodafone или Лайфселл — и зафиксировать обращение. Это первый и обязательный шаг, который Госпродпотребслужба называет главным принципом.

Если оператор не решил проблему, абонент имеет право обратиться к регулятору — Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

Особый порядок во время военного положения

В ведомстве отдельно подчеркнули, что во время военного положения контроль в этой сфере имеет особый регламент. Согласно пункту 6 постановления Кабинета Министров Украины от 13 марта 2022 года №303, меры государственного надзора в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра осуществляются по решению НКЭК в определенном законодательством порядке.

Что делать пошагово

1. Зафиксировать обращение к оператору — позвонить на горячую линию или написать через официальные каналы Киевстар, Vodafone или Лайфселл.

2. Дождаться ответа оператора в установленный срок.

3. Если вопрос не решен — подать жалобу в НКЭК, указав все детали обращения и ответ оператора.

Алгоритм ничем не отличается в зависимости от того, с каким именно оператором возникла проблема, ведь права потребителей одинаковы для всех. Главное — не игнорировать проблему и через этот пошаговый механизм добиваться качественной связи.