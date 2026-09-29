Наличие второго паспорта не освобождает украинцев от мобилизации. В Сумском областном ТЦК объяснили, какие правила действуют для мужчин с гражданством другого государства и кого могут призвать на службу.

Правила мобилизации в Украине и требования ТЦК снова оказались в центре внимания: в Сумском областном ТЦК и СП ответили, призывают ли на службу мужчин с двойным гражданством. Ответ однозначный — наличие второго паспорта не дает автоматического освобождения от мобилизации.

В ТЦК подчеркнули: для людей с двумя гражданствами действуют те же правила и законы, что и для всех остальных военнообязанных. Гражданство другого государства само по себе не является основанием для отсрочки или освобождения, если человек сохраняет украинское гражданство.

Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» устанавливает обязательность пребывания на воинском учете и призыва во время мобилизации для граждан Украины. Принятый в 2026 году закон о гражданстве отдельно урегулировал институт множественного гражданства — ситуацию, когда человек одновременно принадлежит к гражданству двух или более стран. Несмотря на такой статус, дополнительный иностранный паспорт не создает иммунитета от привлечения в ряды Вооруженных сил Украины.

Кто подлежит призыву

Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Они должны соответствовать сразу нескольким условиям: быть признанными годными к службе по состоянию здоровья, обновить военно-учетные данные и не иметь законного права на отсрочку или бронирование.

При оценке годности к мобилизации учитывают комплекс факторов: наличие украинского гражданства, возраст человека, состояние здоровья по решению военно-врачебной комиссии, наличие оснований для отсрочки или бронирования, а также актуальность данных в военно-учетных документах. Поэтому мужчина со вторым паспортом, который соответствует всем этим критериям, призывается на общих основаниях.

Чем люди с двумя гражданствами отличаются от иностранцев

В ТЦК отдельно подчеркивают разницу между гражданами Украины, имеющими еще один паспорт, и иностранцами или лицами без гражданства. Для последних законодательство предусматривает отдельный порядок прохождения военной службы, тогда как украинцы со вторым гражданством служат на тех же условиях, что и остальные военнообязанные.

Что стоит знать тем, у кого есть второе гражданство

Не стоит рассчитывать на иностранный паспорт как на способ избежать мобилизации. Если мужчина находится в Украине, имеет украинское гражданство и подпадает под критерии призыва, он обязан обновить военно-учетные данные, пройти военно-врачебную комиссию и выполнять требования ТЦК. Основания для отсрочки — состояние здоровья, уход за родственниками или бронирование на работе — действуют одинаково для всех, независимо от количества паспортов.

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