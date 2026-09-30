Сам факт женитьбы на женщине со второй группой инвалидности из-за онкологии не дает военному права мгновенно вернуться со службы. Юрист объяснил, какой документ на самом деле нужен и каких ошибок избегать.

Вопрос демобилизации из-за больной жены до сих пор порождает немало мифов среди военных и их семей. Самый распространенный из них — что само наличие у жены второй группы инвалидности из-за онкологического заболевания автоматически возвращает бойца домой. На самом деле закон требует гораздо большего, чем просто группу.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркивает: онкологический диагноз здесь не заменяет вывод врачей. Закон «О воинской обязанности и военной службе» в такой ситуации требует не просто наличия группы инвалидности, а официального медицинского подтверждения того, что человек нуждается в постоянном постороннем уходе.

Какая справка на самом деле нужна

Для освобождения мужа жена должна получить соответствующую справку от ЛКК или МСЭК о необходимости постороннего ухода. Именно этот документ является ключевым, а не сам факт установления группы инвалидности.

Отдельно юрист предостерегает насчет третьей группы инвалидности — там правила другие. Для третьей группы онкологический диагноз уже выступает отдельным самостоятельным основанием для демобилизации, поэтому логика документов отличается.

Родственники не помешают

Еще один распространенный миф касается других членов семьи. Многие считают, что наличие совершеннолетней трудоспособной дочери, брата или сестры автоматически блокирует увольнение военнослужащего.

По словам адвоката, это правило действует только тогда, когда боец увольняется по уходу за родителями. Если же речь идет о жене с первой или второй группой инвалидности, никаких требований по отсутствию других родственников в законодательстве просто нет. Военная часть не имеет права требовать справки о том, что дочь или брат не способны помогать больной женщине.

Что делать, если уход уже оформили другие

Право на демобилизацию сохраняется даже тогда, когда социальный уход за женщиной уже официально взял на себя другой человек. Если, например, дочь уже получает государственную компенсацию за опеку над матерью, это не перечеркивает право ее мужа вернуться со службы.

Согласно инструкциям Минобороны, военному не нужно приносить акты об отсутствии других «сиделок» или доказывать свою исключительную роль. На практике командиры иногда отказывают в увольнении, манипулируя тем, что «необходимости» в уходе именно мужчиной нет. Однако суды в таких спорах регулярно становятся на сторону военнослужащих и признают требования частей неправомерными.

Как правильно оформить увольнение

Чтобы процесс прошел успешно, следует соблюдать четкую последовательность бюрократических действий. В первую очередь брак должен быть заключен официально. После регистрации военный должен предоставить свидетельство о браке своему командованию, чтобы обновить учетные данные о семейном положении.

Только после этого можно подавать финальный рапорт на увольнение. К нему обязательно прилагаются копия свидетельства о браке, документ об установлении второй группы инвалидности и самый главный документ — медицинское заключение о необходимости постоянного ухода.

Материал основан на разъяснениях адвоката Юрия Айвазяна, которые передает Новини.LIVE.