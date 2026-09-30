Верховна Рада ухвалила закон, який змінює правила лікування, ВВК, реабілітації та протезування військових. Грошове забезпечення зберігатиметься протягом усього лікування, а за тяжких поранень передбачено виплати до 100 тисяч гривень на місяць.

Лікування для військових безкоштовно та протезування міняють правила в Україні: парламент ухвалив закон, за яким грошове забезпечення зберігатиметься за бійцем протягом усього лікування, а за тяжких поранень передбачено виплати до 100 тисяч гривень на місяць.

Про ухвалення документа повідомляє видання 056.ua. Зміни стосуються правил проходження військово-лікарської комісії (ВВК), стаціонарного лікування, реабілітації та подальшого протезування військовослужбовців. Основні норми закону запрацюють уже з 24 листопада 2026 року.

Грошове забезпечення тепер зберігатиметься за захисником протягом усього періоду лікування. Якщо стаціонарне лікування після поранення триватиме довше ніж рік, військовий додатково отримуватиме 50 тисяч гривень щомісяця. За тяжкої травми щомісячна виплата сягатиме 100 тисяч гривень. Головна умова — своєчасно проходити ВВК.

Саме висновок військово-лікарської комісії визначатиме, чи повернеться боєць на службу після лікування. Юристка Дніпропетровської обласної ланки ГО «Захист держави» Юлія Бляхарська пояснила, що рішення ВВК напряму впливає на подальшу службу, тож воїн має розуміти підстави висновку та може оскаржити рішення медиків. Ті, хто лікується за кордоном, зможуть пройти медогляд дистанційно.

Реабілітація та протезування безкоштовно

Реабілітацію більше не обмежуватимуть коротким курсом. Військові з тяжкими травмами та після ампутацій зможуть відновлюватися стільки часу, скільки їм справді потрібно. Поранені військові та люди з інвалідністю внаслідок війни отримають право самостійно обирати протезиста і підприємство, яке виготовлятиме протез.

За придбання засобу реабілітації можна буде отримати компенсацію, а перед першим протезуванням військового та його рідних безкоштовно навчать користуватися протезом. Додатково уряд має розробити окремі правила реабілітації та протезування і запустити програму «Спаси кінцівку» на 2026–2030 роки.

Окремо передбачено довічне утримання для захисників, які внаслідок вибухових травм втратили кінцівку або інший орган і отримали інвалідність першої групи. Вимога до кваліфікації протезистів-ортезистів набуде чинності з 1 січня 2029 року.

Як отримати консультацію

Військові можуть безкоштовно проконсультуватися з юристами ГО «Захист держави» за гарячою лінією 0 800 39 39 39. Фахівці підкажуть, як оскаржити рішення ВВК, оформити компенсацію за протез і які документи потрібні для щомісячних виплат після поранення.

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