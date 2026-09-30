19 400 гривень «Зимової підтримки» — одноразова виплата для домогосподарств у прифронтових громадах. Розповідаємо, хто має право на гроші, які є три обов'язкові умови та куди особисто подавати заяву до 30 жовтня.

Грошова допомога в прифронтових областях цієї зими передбачає одноразову виплату 19 400 гривень на домогосподарство. Гроші не нараховують автоматично всім українцям і навіть не всім одержувачам субсидій, тож перед зверненням варто перевірити, чи ви підпадаєте під умови програми.

Остаточні правила «Зимової підтримки» визначені постановою Кабінету Міністрів №1084 від 3 вересня 2026 року. За даними Мінсоцполітики, програмою планують охопити понад 380 тисяч домогосподарств, у яких живе близько мільйона людей.

Перша умова — проживати у громаді з переліку

Самого проживання у прифронтовій області недостатньо: людина має фактично жити саме в територіальній громаді, включеній до одного з переліків програми. Йдеться про визначені громади Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Тобто право визначається не областю загалом, а конкретною громадою.

Друга умова — належати до вразливої категорії

Право на 19 400 гривень має домогосподарство, у складі якого є хоча б одна людина з визначених програмою категорій. Це, зокрема, отримувачі пенсії по інвалідності, житлової субсидії на комунальні послуги або придбання палива, окремої тимчасової соцдопомоги непрацюючим людям пенсійного віку без права на пенсію, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги при народженні дитини, допомоги на дітей у багатодітних сім'ях, державної соцдопомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, а також допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Є й важливий виняток: навіть якщо відповідну соцвиплату зараз не отримують, звернутися можуть люди з установленою інвалідністю, багатодітні сім'ї та одинокі непрацездатні люди пенсійного віку — у такому разі статус потрібно підтвердити документами.

Субсидія сама по собі ще не гарантує гроші

Одержувач житлової субсидії входить до передбачених категорій, але обов'язковою лишається територіальна умова. Наприклад, людина може отримувати субсидію на комуналку, однак якщо вона фактично живе у громаді, якої немає у затвердженому переліку, права на 19 400 грн лише через субсидію вона не має. Також «Зимову підтримку» не слід плутати зі звичайною субсидією на придбання твердого палива.

Третя умова — подати заяву до 30 жовтня

Автоматично гроші не нарахують: потрібно подати заяву, кінцевий строк — 30 жовтня 2026 року включно. Місце звернення залежить від того, до якого з двох переліків входить громада. Для громад першого переліку заяву можна подати у сервісному центрі Пенсійного фонду, через ЦНАП або через уповноважений орган місцевої ради чи військової адміністрації; для громад другого переліку — через виконавчий орган місцевої ради або військову адміністрацію.

Через «Дію» подати заяву не можна

Це одна з головних змін: Мінсоцполітики прямо зазначає, що онлайн-заяви на 19 400 грн не приймають. Заявник має звернутися особисто, загальної форми для цієї виплати немає ані в застосунку чи на порталі «Дія», ані для самостійного онлайн-подання через вебпортал Пенсійного фонду. Якщо людина не знає, до якого переліку належить її громада, можна зателефонувати до контакт-центру ПФУ за номером 0 800 503 753 і для консультації щодо «Зимової підтримки» обрати цифру 8.

Одна родина — одна виплата

19 400 грн призначають один раз на все домогосподарство, а не кожному його члену. Наприклад, якщо чоловік має інвалідність, дружина отримує субсидію, а сім'я водночас є багатодітною, три окремі виплати не нарахують — домогосподарство отримає одну суму. При цьому домогосподарством може бути й одна людина, яка живе сама.

Механізм виплати залежить від того, в якому переліку перебуває громада. Для громад у зоні до 20 км від лінії фронту гроші перераховують на банківський рахунок за IBAN або виплачують через «Укрпошту». Для громад у зоні 20–50 км передбачені виплата на рахунок за IBAN або переказ через міжнародну систему WESTERN UNION — цей напрямок фінансують міжнародні та національні гуманітарні організації. Кошти за механізмом, який адмініструє Пенсійний фонд, мають виплатити до 30 листопада 2026 року.

На що дозволено витратити гроші

Цього року люди самі визначають, які зимові витрати для них найважливіші. Гроші можна використати на дрова, вугілля чи інше паливо, електроенергію, газ та інші комунальні послуги, теплий одяг, ковдри, павербанки та інші необхідні речі для проходження опалювального сезону. Після витрачання коштів не потрібно нести до Пенсійного фонду чеки чи квитанції. Сама виплата 19 400 грн не включається до сукупного доходу домогосподарства під час визначення права на житлову субсидію та інші види соцдопомоги.

Оскільки для цієї програми немає загальної онлайн-заявки через «Дію», повідомлення з пропозицією «оформити 19 400 грн за посиланням» мають насторожити. Мінсоцполітики радить не передавати стороннім людям персональні та банківські дані, а право на виплату, свою громаду і місце прийому заяви перевіряти через Пенсійний фонд, орган місцевого самоврядування або офіційні сторінки Мінсоцполітики.

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