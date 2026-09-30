19 400 гривень «Зимней поддержки» — разовая выплата для домохозяйств в прифронтовых общинах. Рассказываем, кто имеет право на деньги, какие есть три обязательных условия и куда лично подать заявление до 30 октября.

Денежная помощь в прифронтовых областях этой зимой предусматривает разовую выплату 19 400 гривень на домохозяйство. Деньги не начисляют автоматически всем украинцам и даже не всем получателям субсидий, поэтому перед обращением стоит проверить, подпадаете ли вы под условия программы.

Окончательные правила «Зимней поддержки» определены постановлением Кабинета Министров №1084 от 3 сентября 2026 года. По данным Минсоцполитики, программой планируют охватить более 380 тысяч домохозяйств, в которых живёт около миллиона человек.

Первое условие — проживать в общине из перечня

Одного проживания в прифронтовой области недостаточно: человек должен фактически жить именно в территориальной общине, включённой в один из перечней программы. Речь идёт об определённых общинах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей. То есть право определяется не областью в целом, а конкретной общиной.

Второе условие — относиться к уязвимой категории

Право на 19 400 гривень имеет домохозяйство, в составе которого есть хотя бы один человек из определённых программой категорий. Это, в частности, получатели пенсии по инвалидности, жилищной субсидии на коммунальные услуги или приобретение топлива, отдельной временной соцпомощи неработающим людям пенсионного возраста без права на пенсию, помощи на детей одиноким матерям, помощи при рождении ребёнка, помощи на детей в многодетных семьях, государственной соцпомощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, помощи на проживание внутренне перемещённым лицам, а также помощи на детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки.

Есть и важное исключение: даже если соответствующую соцвыплату сейчас не получают, обратиться могут люди с установленной инвалидностью, многодетные семьи и одинокие нетрудоспособные люди пенсионного возраста — в таком случае статус нужно подтвердить документами.

Субсидия сама по себе ещё не гарантирует деньги

Получатель жилищной субсидии входит в предусмотренные категории, но обязательным остаётся территориальное условие. Например, человек может получать субсидию на коммуналку, однако если он фактически живёт в общине, которой нет в утверждённом перечне, права на 19 400 грн только через субсидию он не имеет. Также «Зимнюю поддержку» не следует путать с обычной субсидией на приобретение твёрдого топлива.

Третье условие — подать заявление до 30 октября

Автоматически деньги не начислят: нужно подать заявление, конечный срок — 30 октября 2026 года включительно. Место обращения зависит от того, в какой из двух перечней входит община. Для общин первого перечня заявление можно подать в сервисном центре Пенсионного фонда, через ЦНАП или через уполномоченный орган местного совета либо военной администрации; для общин второго перечня — через исполнительный орган местного совета или военную администрацию.

Через «Дию» подать заявление нельзя

Это одно из главных изменений: Минсоцполитики прямо отмечает, что онлайн-заявления на 19 400 грн не принимают. Заявитель должен обратиться лично, общей формы для этой выплаты нет ни в приложении или на портале «Дия», ни для самостоятельной онлайн-подачи через веб-портал Пенсионного фонда. Если человек не знает, к какому перечню относится его община, можно позвонить в контакт-центр ПФУ по номеру 0 800 503 753 и для консультации по «Зимней поддержке» выбрать цифру 8.

Одна семья — одна выплата

19 400 грн назначают один раз на всё домохозяйство, а не каждому его члену. Например, если мужчина имеет инвалидность, жена получает субсидию, а семья одновременно является многодетной, три отдельные выплаты не начислят — домохозяйство получит одну сумму. При этом домохозяйством может быть и один человек, живущий один.

Механизм выплаты зависит от того, в каком перечне находится община. Для общин в зоне до 20 км от линии фронта деньги переводят на банковский счёт по IBAN или выплачивают через «Укрпочту». Для общин в зоне 20–50 км предусмотрены выплата на счёт по IBAN или перевод через международную систему WESTERN UNION — это направление финансируют международные и национальные гуманитарные организации. Средства по механизму, который администрирует Пенсионный фонд, должны выплатить до 30 ноября 2026 года.

На что разрешено потратить деньги

В этом году люди сами определяют, какие зимние расходы для них важнее всего. Деньги можно использовать на дрова, уголь или другое топливо, электроэнергию, газ и другие коммунальные услуги, тёплую одежду, одеяла, павербанки и другие необходимые вещи для прохождения отопительного сезона. После траты средств не нужно нести в Пенсионный фонд чеки или квитанции. Сама выплата 19 400 грн не включается в совокупный доход домохозяйства при определении права на жилищную субсидию и другие виды соцпомощи.

Поскольку для этой программы нет общей онлайн-заявки через «Дию», сообщения с предложением «оформить 19 400 грн по ссылке» должны насторожить. Минсоцполитики советует не передавать посторонним людям персональные и банковские данные, а право на выплату, свою общину и место приёма заявления проверять через Пенсионный фонд, орган местного самоуправления или официальные страницы Минсоцполитики.

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