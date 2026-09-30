За последнюю неделю часть овощей и фруктов прибавила в цене: сильнее всего подорожали сливы, огурцы и картофель.

Высокие цены на продукты в Украине на этой неделе снова привлекли внимание покупателей: часть овощей и фруктов подорожала, тогда как лук, сладкий перец и чеснок стали дешевле.

Об изменении цен рассказывает аналитическая платформа EastFruit.

Что происходит с ценами на овощи

Заметнее всего за неделю выросла цена на огурцы — с 30-55 до 40-60 гривен за килограмм. Картофель подорожал с 11-13 до 12-14 гривен, а морковь — с 10-15 до 12-15 гривен за килограмм.

Дороже стали также кабачки (с 30-35 до 30-40 гривен) и баклажаны (с 40-50 до 40-60 гривен за килограмм).

В то же время репчатый лук продолжает дешеветь — с 12-16 до 11-15 гривен за килограмм. Цена сладкого перца снизилась с 30-60 до 30-55 гривен, а чеснока — с 60-170 до 60-150 гривен за килограмм.

Цены на белокочанную капусту, свеклу, помидоры, цветную капусту, брокколи, пекинскую капусту и острый перец за неделю не изменились.

Слива подорожала вдвое

Самое большое изменение во фруктовом сегменте пришлось на сливу: за неделю ее цена выросла с 20-40 до 40-80 гривен за килограмм — фактически вдвое.

Подорожали также нектарины (с 80-110 до 100-120 гривен), дыня (с 35-50 до 40-50 гривен), арбуз (с 10-12 до 10-15 гривен), виноград (с 50-100 до 60-120 гривен) и киви (со 160-180 до 180-200 гривен за килограмм).

Зато груши подешевели — с 25-60 до 20-50 гривен за килограмм. Цены на яблоки, голубику, малину, персики, апельсины, лимоны, бананы и гранат остались на прежнем уровне.

Что влияет на цены

На рынке сейчас разная динамика в зависимости от конкретного продукта. Часть овощей дорожает на фоне изменения предложения, тогда как лук и отдельные позиции продолжают дешеветь.

В частности, предложение репчатого лука снова выросло, и он стал товаром, который продают чаще всего. Вдвое увеличилось количество продавцов столовой свеклы, чаще предлагают морковь. В то же время предложение помидоров продолжает сокращаться.

Во фруктово-ягодном сегменте больше всего предложений приходится на яблоки. Наибольшим спросом среди покупателей пользовались помидоры и овощи «борщевого набора», а также яблоки, сливы и дыни.

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