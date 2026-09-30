Дефіцит продуктів в Україні може загостритися навесні: через різке скорочення посівів і неврожай цибуля дорожчає вже зараз, і експерт прогнозує подальший стрибок цін.

Дефіцит продуктів в Україні навесні 2027 року може стати відчутним для покупців, зокрема через нестачу цибулі. Про це у своїй колонці на AgroTimes попередив міжнародний консультант із зберігання плодоовочевої продукції Павло Булгаков.

За його словами, порівняно з минулим роком багато господарств значно скоротили площі під цибулею. Окремі підприємства, які торік тримали у сховищах 17 тисяч тонн продукції, цього сезону повністю відмовилися від її вирощування, тоді як нових гравців на ринку з'явилося дуже мало.

Чому врожай цибулі виявився слабким

Минулорічний урожай цибулі був рекордним, а цього року середня врожайність впала орієнтовно на 20–30 тонн з гектара. На це вплинули погодні катаклізми: на півдні завадили пилові бурі, а в центральних та західних областях — зворотні приморозки та тривалі зливи.

Додатковий тиск створюють ускладнені умови зберігання через систематичні атаки Росії на складські приміщення, а також зростання експортного попиту. Українську цибулю, картоплю та інші овочі вже активно відвантажують до Молдови, Румунії та Болгарії.

Як змінилися ціни на цибулю

Цінова динаміка змінилася суттєво. Якщо під час минулорічного збору цибулю продавали по 2–2,5 гривні за кілограм, то зараз дешевше ніж 10 гривень за кілограм продукції немає. На півдні ціни зросли з 8 до 10–11 гривень, а позаминулого тижня сягали 14 гривень за кілограм.

На заході України середня оптова ціна доходила до 18 і навіть 20 гривень за кілограм. Зараз спостерігається тимчасове просідання через продаж урожаю просто з поля, однак експерт прогнозує дефіцит цибулі та черговий стрибок цін саме навесні.

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