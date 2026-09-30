Верховная Рада приняла закон, который меняет правила лечения, ВВК, реабилитации и протезирования военных. Денежное обеспечение будет сохраняться в течение всего лечения, а при тяжелых ранениях предусмотрены выплаты до 100 тысяч гривен в месяц.

Лечение для военных бесплатно и протезирование меняют правила в Украине: парламент принял закон, по которому денежное обеспечение будет сохраняться за бойцом в течение всего лечения, а при тяжелых ранениях предусмотрены выплаты до 100 тысяч гривен в месяц.

О принятии документа сообщает издание 056.ua. Изменения касаются правил прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), стационарного лечения, реабилитации и последующего протезирования военнослужащих. Основные нормы закона заработают уже с 24 ноября 2026 года.

Денежное обеспечение теперь будет сохраняться за защитником в течение всего периода лечения. Если стационарное лечение после ранения продлится дольше года, военный дополнительно будет получать 50 тысяч гривен ежемесячно. При тяжелой травме ежемесячная выплата достигнет 100 тысяч гривен. Главное условие — своевременно проходить ВВК.

Именно заключение военно-врачебной комиссии будет определять, вернется ли боец на службу после лечения. Юрист Днепропетровской областной ячейки ОО «Защита государства» Юлия Бляхарская пояснила, что решение ВВК напрямую влияет на дальнейшую службу, поэтому воин должен понимать основания заключения и может обжаловать решение медиков. Те, кто лечится за границей, смогут пройти медосмотр дистанционно.

Реабилитация и протезирование бесплатно

Реабилитацию больше не будут ограничивать коротким курсом. Военные с тяжелыми травмами и после ампутаций смогут восстанавливаться столько времени, сколько им действительно нужно. Раненые военные и люди с инвалидностью вследствие войны получат право самостоятельно выбирать протезиста и предприятие, которое будет изготавливать протез.

За приобретение средства реабилитации можно будет получить компенсацию, а перед первым протезированием военного и его родных бесплатно научат пользоваться протезом. Дополнительно правительство должно разработать отдельные правила реабилитации и протезирования и запустить программу «Спаси конечность» на 2026–2030 годы.

Отдельно предусмотрено пожизненное содержание для защитников, которые вследствие взрывных травм потеряли конечность или другой орган и получили инвалидность первой группы. Требование к квалификации протезистов-ортезистов вступит в силу с 1 января 2029 года.

Как получить консультацию

Военные могут бесплатно проконсультироваться с юристами ОО «Защита государства» по горячей линии 0 800 39 39 39. Специалисты подскажут, как обжаловать решение ВВК, оформить компенсацию за протез и какие документы нужны для ежемесячных выплат после ранения.

Ранее Politeka сообщала, санаторное лечение для военных бесплатно: кто может получить путевку до 18 036 гривен.