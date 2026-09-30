Гуманітарна допомога для ВПО від ГО «ВПО Україна» відкривається в жовтні: організація запускає одразу дві нові реєстрації для переселенців і працюючих педагогів.

Гуманітарна допомога для ВПО в Хмельницькій області вже охопила частину переселенців продуктовими наборами, а в жовтні громадська організація «ВПО Україна» відкриє нову хвилю підтримки по всій країні — реєстрація проходитиме онлайн.

Про запуск одразу двох нових реєстрацій повідомила ГО «ВПО Україна». Першу з них відкриють 1 жовтня о 12:00 — пріоритет надаватимуть родинам переселенців, у яких батько або мати захищає Україну, має статус учасника бойових дій або є ветераном.

Форму для подання заявки опублікують безпосередньо в Telegram-каналі ГО «ВПО Україна». Тому охочим радять заздалегідь підписатися на канал, щоб не пропустити момент, коли анкета стане доступною.

Окрема реєстрація для вчителів

Другу реєстрацію організація планує відкрити 4 жовтня о 12:00. Вона призначена для працюючих педагогів із числа ВПО — узяти участь зможуть учителі, які працюють як офлайн, так і дистанційно. Регіон проживання значення не має.

В організації також зазначили: якщо вдасться залучити додаткові ресурси, реєстрацію можуть розширити й на вчителів-пенсіонерів. Тому варто стежити за оновленнями в офіційному Telegram-каналі ГО «ВПО Україна».

Як зареєструватися на допомогу

Щоб долучитися до програми, потрібно дочекатися відкриття форми в Telegram-каналі організації та заповнити анкету онлайн. Окремо звертатися нікуди не потрібно — заявки приймають лише за офіційним посиланням, яке опублікує ГО «ВПО Україна» в день старту реєстрації.

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