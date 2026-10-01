Мобілізація в Україні триває, і не всі військовозобов'язані мають безстрокову відстрочку від призову. Постанова Кабміну №560 визначає підстави, за яких звільнення від мобілізації скасовують автоматично — адвокат Олексій Мендрух назвав шість таких випадків.

Скасування відстрочки від мобілізації може відбуватися автоматично — система періодично перевіряє підстави військовозобов'язаного і просто прибирає звільнення із "Резерв+", якщо не знаходить підтвердження.

Хто може втратити відстрочку автоматично

Адвокат Олексій Мендрух пояснив у коментарі для 24 Каналу: в умовах мобілізації в Україні не всі категорії мають постійно чинну відстрочку. Постанова Кабінету Міністрів №560 визначає випадки, коли звільнення від мобілізації скасовують або не продовжують. Ось шість основних причин.

Борг за аліментами. Багатодітним батькам відстрочку скасовують, якщо заборгованість зі сплати аліментів перевищує суму платежів за три місяці.

Багатодітним батькам відстрочку скасовують, якщо заборгованість зі сплати аліментів перевищує суму платежів за три місяці. Старшій дитині виповнилося 18. Батьки трьох дітей втрачають право, коли старша дитина стає повнолітньою. Відстрочка лишається, якщо хтось із дітей навчається у виші і йому ще немає 18 років.

Батьки трьох дітей втрачають право, коли старша дитина стає повнолітньою. Відстрочка лишається, якщо хтось із дітей навчається у виші і йому ще немає 18 років. Неявка на повторний огляд. Право на відстрочку в осіб з інвалідністю чинне, поки діє висновок. Хто не прийшов вчасно на огляд (крім довічного статусу) — втрачає звільнення.

Право на відстрочку в осіб з інвалідністю чинне, поки діє висновок. Хто не прийшов вчасно на огляд (крім довічного статусу) — втрачає звільнення. Перехід на заочну форму. Студентам анулюють відстрочку після переведення з денної чи дуальної форми на заочну, а також у разі академвідпустки.

Студентам анулюють відстрочку після переведення з денної чи дуальної форми на заочну, а також у разі академвідпустки. Закінчився висновок про догляд. Доглядальникам відстрочку скасовують, якщо висновок лікарсько-консультативної комісії (форма №080-4/о) закінчився і його не продовжили або людина більше не потребує догляду.

Доглядальникам відстрочку скасовують, якщо висновок лікарсько-консультативної комісії (форма №080-4/о) закінчився і його не продовжили або людина більше не потребує догляду. Дитині з інвалідністю — 18 років. Також звільнення зникає, якщо захворювання дитини, за якою доглядав військовозобов'язаний, минуло.

Як перевірити свою відстрочку

Правник наголосив: напис "до закінчення мобілізації" не означає, що відстрочка безстрокова. Треба завантажити електронний військово-обліковий документ у PDF, подивитися поле "Відстрочка" та сформувати повний витяг, щоб побачити точну дату чинності.

Змінити підставу відстрочки можна ще під час дії іншої. Заяву на переоформлення подають через ЦНАП, а для доступних у цифровій системі випадків — через електронні сервіси. Стара відстрочка при цьому продовжує діяти.

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