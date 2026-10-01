Скасування відстрочки від мобілізації може відбуватися автоматично — система періодично перевіряє підстави військовозобов'язаного і просто прибирає звільнення із "Резерв+", якщо не знаходить підтвердження.
Хто може втратити відстрочку автоматично
Адвокат Олексій Мендрух пояснив у коментарі для 24 Каналу: в умовах мобілізації в Україні не всі категорії мають постійно чинну відстрочку. Постанова Кабінету Міністрів №560 визначає випадки, коли звільнення від мобілізації скасовують або не продовжують. Ось шість основних причин.
- Борг за аліментами. Багатодітним батькам відстрочку скасовують, якщо заборгованість зі сплати аліментів перевищує суму платежів за три місяці.
- Старшій дитині виповнилося 18. Батьки трьох дітей втрачають право, коли старша дитина стає повнолітньою. Відстрочка лишається, якщо хтось із дітей навчається у виші і йому ще немає 18 років.
- Неявка на повторний огляд. Право на відстрочку в осіб з інвалідністю чинне, поки діє висновок. Хто не прийшов вчасно на огляд (крім довічного статусу) — втрачає звільнення.
- Перехід на заочну форму. Студентам анулюють відстрочку після переведення з денної чи дуальної форми на заочну, а також у разі академвідпустки.
- Закінчився висновок про догляд. Доглядальникам відстрочку скасовують, якщо висновок лікарсько-консультативної комісії (форма №080-4/о) закінчився і його не продовжили або людина більше не потребує догляду.
- Дитині з інвалідністю — 18 років. Також звільнення зникає, якщо захворювання дитини, за якою доглядав військовозобов'язаний, минуло.
Як перевірити свою відстрочку
Правник наголосив: напис "до закінчення мобілізації" не означає, що відстрочка безстрокова. Треба завантажити електронний військово-обліковий документ у PDF, подивитися поле "Відстрочка" та сформувати повний витяг, щоб побачити точну дату чинності.
Змінити підставу відстрочки можна ще під час дії іншої. Заяву на переоформлення подають через ЦНАП, а для доступних у цифровій системі випадків — через електронні сервіси. Стара відстрочка при цьому продовжує діяти.
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