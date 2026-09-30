В Україні чоловіки віком 23–24 роки опинилися в правовій «сірій зоні»: виїзд за кордон для них уже закритий, але оформити бронювання через підприємство вони досі не можуть. Розповідаємо, чому так сталося і як суди вирішують суперечки.

Бронювання від мобілізації в Україні для працівників віком 23–24 роки фактично недоступне: закон дозволяє оформити відстрочку лише військовозобов'язаним, а молоді люди в цьому віці ще вважаються призовниками. Про правову «сіру зону» йдеться у розборі «Судово-юридичної газети», який передає Новини.LIVE.

Чоловіки 23–24 років опинилися у законодавчій пастці. Виїзд за кордон для них уже закритий: згідно з правилами перетину кордону (постанова Кабміну № 57, пункт 2-19), вікове виключення діє лише до 22 років включно. Це офіційно підтверджують і в Міністерстві освіти.

Однак після 23 років молодий чоловік залишається звичайним призовником. Його не можуть примусово мобілізувати на загальних підставах, але й забронювати на критично важливому підприємстві теж неможливо. Закон дозволяє надавати броню лише військовозобов'язаним.

Що відповідають у держорганах

У державних органах проблему поки не вирішують. Міністерство економіки констатує, що портал «Дія» просто не пропускає заявки на призовників, а нових механізмів бронювання для молоді 23–24 років відомство не готує. У Міноборони підтверджують: забронювати таких працівників технічно і юридично неможливо.

Більше того, держава навіть не обліковує, скільки призовників працює на критично важливих підприємствах — окремої статистики просто немає. «До 25 років звичайний призовник не є військовозобов'язаним. Саме тому підприємство критичної важливості не може його забронювати, навіть якщо він роками працює на підприємстві та обіймає критично необхідну посаду», — пояснюють у статті.

Гонка з ТЦК у день 25-річчя

Випробування починаються в день, коли юнакові виповнюється 25 років — він автоматично переходить у статус військовозобов'язаного. Оскільки заздалегідь подати списки не можна, роботодавці змушені влаштовувати «гонку» з військкоматами: хто швидше оформить документи. Дуже часто ТЦК встигає мобілізувати спеціаліста до того, як «Дія» завершить бронювання.

Ситуацію ускладнює і безлад у базах даних. Фейкові статуси в «Оберегу», помилкові записи про розшук та несинхронізовані реєстри змушують людину звертатися до ТЦК або ЦНАПу особисто, що нерідко закінчується миттєвим призовом.

Судова практика: реальні справи

Суди вже завалені справами про помилки ТЦК. Зокрема, 24 серпня 2026 року Волинський окружний адмінсуд (справа № 140/5117/26) скасував у молодого чоловіка незаконний статус «резервіст». Військкомат примусово направив його на ВЛК ще до досягнення 25 років і присвоїв цей статус, що позбавило роботодавця можливості оформити броню через «Дію». Суд зобов'язав ТЦК змінити статус на «військовозобов'язаний» і зняти фальшивий розшук.

В іншій справі (№ 520/10537/25) суд розбирався з розбіжністю даних між військкоматами. Чоловік змінив ТЦК ще у жовтні 2018 року, але «Резерв+» показував, що він досі числиться за старою адресою й вважається порушником. Суддям довелося застосувати наказ МОУ № 94 та постанову Кабміну № 559, щоб змусити новий ТЦК поставити чоловіка на облік, а старий військкомат — видалити вигадані порушення.

Миттєва мобілізація замість відстрочки

Окрема проблема — миттєвий призов прямо під час оформлення документів. Наприклад, 7 квітня 2026 року вчитель гімназії з Тернопільської області подав через ЦНАП заяву на відстрочку (пункт 2 частини 3 статті 23 Закону № 3543-XII). Того ж дня в ТЦК документи проігнорували: чоловікові заявили, що у 25 років він числиться призовником, а перевести його в запас можуть лише через ВЛК.

Вчителя примусово обстежили, одразу видали наказ про мобілізацію, і вже наступного дня його зарахували до військової частини. Тернопільський окружний адмінсуд (справа № 500/2499/26) скасував ці накази. Судді нагадали про пункт 63 Порядку № 560: поки комісія розглядає заяву про відстрочку, людину категорично заборонено направляти на медкомісію та мобілізовувати.

Що робити, якщо ви у «сірій зоні»

Якщо вам 23–24 роки і роботодавець не може оформити бронювання, юристи радять насамперед перевірити свій статус у «Резерв+» та «Оберегу». Будь-які невідповідності (чужий ТЦК, хибний «розшук», статус «резервіст») варто оскаржити — суди вже масово стають на бік людей у таких спорах. Своєчасно оновлюйте дані у «Резерв+», адже, як показала практика, статус призовника іноді може слугувати надійним захистом від незаконної мобілізації.

Водночас фахівці наголошують: якщо 23–24-річного призовника не можна забронювати саме тому, що він ще не військовозобов'язаний, має існувати зрозумілий механізм, який дозволить роботодавцю оформити бронювання в момент зміни цього статусу — до настання незворотної ситуації. Поки такого механізму немає, питання доводиться вирішувати через суд.

Раніше Politeka повідомляла, статус резервіста в «Резерв+» блокує бронювання — як виправити запис без візиту до ТЦК.

Також Politeka повідомляла, адвокат пояснив, що насправді означають кольорові статуси в «Резерв+».