Після скасування бронювання подача роботодавцем нової заявки не означає, що працівник автоматично знову набув статусу заброньованого. Судова практика 2026 року показує: поки цей статус не з'явився у державному реєстрі, людина ризикує отримати повістку й пройти ВЛК.

Бронювання від мобілізації в Україні з 1 жовтня змінюють правила, однак ризик залишається той самий: між скасуванням старої броні й появою нового статусу може виникнути проміжок, коли військовозобов'язаний формально не має права на відстрочку.

Судова практика 2026 року показує, що сама по собі подача роботодавцем нової заявки на бронювання не означає автоматичного набуття такого статусу, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Znaj.ua. Тобто людина не вважається знову заброньованою лише тому, що підприємство вже надіслало документи: для виникнення відстрочки мають бути виконані всі передбачені процедури в державних електронних системах. Оформлення та анулювання бронювання відбувається за Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів №76.

Коли після скасування броні виникає ризик мобілізації

Один із показових спорів стосувався працівника, чиє бронювання мало закінчитися 21 березня 2026 року. Роботодавець ще 27 лютого подав заяву про анулювання чинної броні й одночасно запустив процедуру нового бронювання. Утім, уже 2 березня чоловік пройшов військово-лікарську комісію і був мобілізований, а результат нової заяви з'явився лише після його призову. Суд виходив із того, що на момент мобілізації в реєстрі не було чинного статусу бронювання, тож сама подана заявка не могла замінити оформлену відстрочку.

Схожа ситуація склалася з працівником "Укрзалізниці". Роботодавець подав заяву про анулювання його бронювання 16 січня 2026 року, а вже наступного дня чоловіка доставили до ТЦК та направили на ВЛК. Нову заявку на бронювання підприємство надіслало 17 січня, однак суд встановив, що попереднє бронювання було анульоване ще 16 січня. Отже, на момент подальших дій у нього вже не було жодного чинного статусу заброньованого.

Для персональної відстрочки діє інше правило

Інша ситуація виникає, коли військовозобов'язаний уже має персональну відстрочку й звертається за її переоформленням на іншій підставі. У липні 2026 року Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку №560: подання такої заяви не припиняє дію наявної відстрочки до ухвалення комісією відповідного рішення — крім випадків, коли чинна відстрочка підлягає скасуванню. Якщо ж у переоформленні відмовили, раніше діюча відстрочка зберігається до завершення встановленого строку.

Що варто знати військовозобов'язаному

Тож у цих двох процедурах юридичний момент виникнення гарантії принципово різний: нова заявка на бронювання не дорівнює вже оформленій броні, а за переоформлення чинної персональної відстрочки закон прямо передбачає збереження її дії до рішення комісії.

Практично це означає кілька важливих речей:

перевіряйте власний статус у застосунку "Резерв+" або в державних реєстрах, а не покладайтеся на сам факт «заявку подали»;

між анулюванням старої броні та появою нової уникайте ситуацій, коли вас можуть запросити до ТЦК на ВЛК;

якщо у вас уже є персональна відстрочка і ви змінюєте підставу — вона зберігається до рішення комісії, крім випадків її скасування.

Вирішальним є не сам факт подання документів, а те, який саме механізм використовується і який статус на цей момент відображено в державних реєстрах.

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