У разі нещасного випадку на виробництві працівник може розраховувати не лише на лікарняний, а й на одноразову та щомісячну страхову допомогу — все залежить від ступеня втрати працездатності.

Виплати українцям, які постраждали від нещасного випадку на роботі, передбачають одразу кілька видів підтримки. Окрім оплати лікарняного, працівник може отримати одноразову допомогу та щомісячні страхові платежі, якщо травма призвела до стійкої втрати професійної працездатності.

Про те, які суми передбачені у 2026 році й від чого вони залежать, повідомив Соцпортал. Головний чинник, який впливає на розмір компенсації, — це не сам факт травмування, а наскільки серйозними виявилися його довготривалі наслідки для здоров'я.

Лікарняний оплачують у повному розмірі

Якщо працівник тимчасово втратив працездатність через нещасний випадок або професійне захворювання, допомога виплачується у розмірі 100% середньої заробітної плати. На відміну від звичайних лікарняних, страховий стаж у цьому випадку не зменшує розмір виплати.

Перші 17 календарних днів непрацездатності оплачує роботодавець. Починаючи з 18-го дня виплати здійснюються вже за рахунок системи соціального страхування — через Пенсійний фонд України.

Одноразова виплата: повний розрахунок за відсотком втрати

Якщо травма чи професійне захворювання спричинили стійку втрату професійної працездатності, потерпілий має право на одноразову страхову виплату. Її розмір розраховують від семи мінімальних зарплат — а з 1 січня 2026 року «мінімалка» становить 8647 гривень.

При 100% втраті професійної працездатності розрахункова сума сягає 60 529 гривень (8647 × 7). Якщо працездатність втрачена частково, сума зменшується пропорційно:

при 30% втрати — 18 158,70 грн;

при 50% — 30 264,50 грн;

при 70% — 42 370,30 грн;

при 100% — 60 529 грн.

Щомісячна страхова виплата

Крім одноразової допомоги, за наявності стійкої втрати працездатності людина може отримувати й щомісячну виплату. Її рахують із середньомісячної зарплати до травми та встановленого відсотка втрати професійної працездатності.

Для тих, кому стійку втрату працездатності вперше встановили з 1 січня 2026 року, мінімальна щомісячна виплата в перерахунку на 100% втрати не може бути нижчою за мінімальну зарплату — 8647 гривень. Максимальна ж виплата обмежена чотирма мінімальними зарплатами — у 2026 році це 34 588 гривень на місяць.

Переведення на легшу роботу: хто доплачує

Окрема компенсація передбачена для працівників, яких через стан здоров'я тимчасово переводять на легшу, але нижчеоплачувану роботу. За людиною зберігається середньомісячний заробіток на строк, визначений медичним висновком.

Перші 14 днів доплату здійснює роботодавець, а з 15-го дня — Пенсійний фонд.

Що робити, аби не втратити виплату

Ключове значення має документальне оформлення виробничої травми. Нещасний випадок має бути офіційно розслідуваний, а за результатами розслідування складається акт за формою Н-1. Тому працівнику важливо не обмежуватися лише зверненням до лікаря після травми, а переконатися, що подію зафіксували саме як нещасний випадок на виробництві — без цього виплату можуть не призначити.

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