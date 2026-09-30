В случае несчастного случая на производстве работник может рассчитывать не только на больничный, но и на единовременную и ежемесячную страховую помощь — все зависит от степени потери трудоспособности.

Выплаты украинцам, пострадавшим от несчастного случая на работе, предусматривают сразу несколько видов поддержки. Кроме оплаты больничного, работник может получить единовременную помощь и ежемесячные страховые платежи, если травма привела к стойкой утрате профессиональной трудоспособности.

О том, какие суммы предусмотрены в 2026 году и от чего они зависят, сообщил Соцпортал. Главный фактор, влияющий на размер компенсации, — это не сам факт травмирования, а насколько серьёзными оказались его долгосрочные последствия для здоровья.

Больничный оплачивают в полном размере

Если работник временно утратил трудоспособность из-за несчастного случая или профессионального заболевания, помощь выплачивается в размере 100% средней заработной платы. В отличие от обычных больничных, страховой стаж в этом случае не уменьшает размер выплаты.

Первые 17 календарных дней нетрудоспособности оплачивает работодатель. Начиная с 18-го дня выплаты осуществляются уже за счёт системы социального страхования — через Пенсионный фонд Украины.

Единовременная выплата: полный расчёт по проценту утраты

Если травма или профессиональное заболевание вызвали стойкую утрату профессиональной трудоспособности, потерпевший имеет право на единовременную страховую выплату. Её размер рассчитывают от семи минимальных зарплат — а с 1 января 2026 года «минималка» составляет 8647 гривен.

При 100% утрате профессиональной трудоспособности расчётная сумма достигает 60 529 гривен (8647 × 7). Если трудоспособность утрачена частично, сумма уменьшается пропорционально:

при 30% утраты — 18 158,70 грн;

при 50% — 30 264,50 грн;

при 70% — 42 370,30 грн;

при 100% — 60 529 грн.

Ежемесячная страховая выплата

Кроме единовременной помощи, при наличии стойкой утраты трудоспособности человек может получать и ежемесячную выплату. Её считают из среднемесячной зарплаты до травмы и установленного процента утраты профессиональной трудоспособности.

Для тех, кому стойкую утрату трудоспособности впервые установили с 1 января 2026 года, минимальная ежемесячная выплата в пересчёте на 100% утраты не может быть ниже минимальной зарплаты — 8647 гривен. Максимальная же выплата ограничена четырьмя минимальными зарплатами — в 2026 году это 34 588 гривен в месяц.

Перевод на более лёгкую работу: кто доплачивает

Отдельная компенсация предусмотрена для работников, которых из-за состояния здоровья временно переводят на более лёгкую, но нижеоплачиваемую работу. За человеком сохраняется среднемесячный заработок на срок, определённый медицинским заключением.

Первые 14 дней доплату осуществляет работодатель, а с 15-го дня — Пенсионный фонд.

Что делать, чтобы не потерять выплату

Ключевое значение имеет документальное оформление производственной травмы. Несчастный случай должен быть официально расследован, а по результатам расследования составляется акт по форме Н-1. Поэтому работнику важно не ограничиваться лишь обращением к врачу после травмы, а убедиться, что событие зафиксировали именно как несчастный случай на производстве — без этого выплату могут не назначить.

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