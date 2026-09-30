Льготы для семей военных в Украине включают скидку на оплату коммунальных услуг, трудовые и медицинские гарантии. Рассказываем, кто имеет на них право и как их оформить.

Льготы для семей в Украине охватывают и семьи защитников — жены участников боевых действий могут рассчитывать на скидки на оплату жилья и коммуналки, а также на трудовые и медицинские гарантии. Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Кто входит в семью УБД

Льготы для семей военных предусмотрены не только для самих участников боевых действий, но и для их близких. К категории относятся жена или муж, родные и усыновленные дети до 18 лет, совершеннолетние дети с инвалидностью I или II группы с детства, нетрудоспособные родители, а также лица под опекой военнослужащего.

Скидка на коммунальные услуги

Главная гарантия — 75% скидка на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах социальных нормативов. Она охватывает электроэнергию, природный газ, водоснабжение, вывоз бытовых отходов, содержание дома и топливо для отопления — дрова или уголь. Если военнослужащий имеет инвалидность I или II группы вследствие войны, скидка увеличивается до 100%.

Трудовые и медицинские гарантии

Жены УБД могут брать ежегодный отпуск в удобное время независимо от графика, а также отказываться от ночных и сверхурочных работ. В медицинской сфере доступны лекарства по рецептам, внеочередное обслуживание в государственных и коммунальных заведениях, первоочередная госпитализация и санаторно-курортное лечение по показаниям.

Как оформить льготы

Для получения поддержки нужно подтвердить статус и родственную связь. Обычно требуются удостоверение УБД, свидетельство о браке, паспорт, документы о месте проживания, а при необходимости — медицинские справки. Заявление подают в орган соцзащиты, сервисный центр Пенсионного фонда Украины или онлайн через кабинет на вебпортале ПФУ. После подачи делу присваивается номер, по которому можно отслеживать рассмотрение.

Ранее Politeka сообщала, льготы на автобус для военных: юрист объяснил, где действует бесплатный проезд.

Также Politeka сообщала, льготы для военных в Украине: какие права дают статусы УБД, ветерана и военнослужащего.