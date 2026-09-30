Бесплатный проезд для ветеранов гарантирован государством, но воспользоваться льготой можно только с удостоверением, а в городах с электронной оплатой — ещё и с электронным билетом. Рассказываем, в каком транспорте действует право на бесплатный проезд и куда жаловаться, если водитель требует деньги.

Бесплатный проезд для ветеранов в общественном транспорте гарантирован законом. Право не платить за проезд имеют участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие войны и приравненные к ним категории — но только при наличии удостоверения, а в городах с электронной системой оплаты ещё и электронного билета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Безоплатну правничу допомогу.

В каком транспорте действует льгота

Льгота распространяется на все виды городского пассажирского транспорта, автобусы общего пользования в сельской местности, пригородные поезда и водный транспорт пригородного сообщения. Бесплатно можно ездить и в пригородных и междугородних автобусах — на внутрирайонных, внутриобластных и межобластных маршрутах.

Важно: льготный проезд на этих маршрутах не зависит ни от расстояния, ни от места проживания человека. То есть ветеран может воспользоваться правом даже в чужом городе или области.

Что делать, если водитель отказывает в бесплатном проезде

Если водитель требует оплатить проезд вопреки льготе, сначала зафиксируйте данные о поездке: название перевозчика и его контакты, имя и фамилию водителя, номер транспорта и маршрута, а также дату и точное время. Если пришлось заплатить — сохраните билет. Пригодятся и показания других пассажиров, фото или видео конфликта.

Куда жаловаться

В зависимости от ситуации обратиться можно в полицию по номеру 102, в Укртрансбезопасность или в отдел транспорта местного совета. К обращению приложите копию удостоверения, а если за проезд всё же заплатили — и копию билета.

Если водитель говорит, что не продолжит движение, пока пассажир не заплатит, это тоже стоит зафиксировать. В таком случае можно вызвать полицию и сообщить об отказе в предоставлении льготы.

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